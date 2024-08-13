Путін направив "свою людину" у Курську область. Що відомо про Олексія Дюміна

На тлі загострення ситуації у Курській області після прориву ЗСУ нелегітимний президент РФ Володимир Путін неочікувано для всіх призначив координатором підрозділів армії РФ у Курській області Олексія Дюміна.

Хто такий Олексій Дюмін

Олексій Дюмін — чинний секретар Державної ради Росії.

Однак у минулому він займався забезпеченням охорони для російського диктатора Володимира Путіна, тому останній йому довіряє.

Роспрогандисти уже охрестили Дюміна “своєю людиною”, яка, мовляв, точно не підведе нелегітимного главу Кремля.

Наразі Путін призначив свого колишнього охоронця координатором дій російської армії в Курській області.

Про це повідомляють російські телеграм-канали, а також воєнкори.

За їхніми словами, Дюмін уже "отримав ввідні" від Путіна і направлений у Курську область, де солдати РФ уже восьмий день поспіль безуспішно намагаються зупинити просування Збройних сил України.

Дюмін — військовий, шановний в армійських верхах і спеціальних службах людина. Швидко увійде в тему і почне приймати важливі рішення. Дюмін — людина Путіна, він не дозволить обманути президента (нелегітимного — ред. ) у доповідях ні собі, ні іншим, — написав нещодавно російський воєнкор Сладков. Поширити

Що сталося з Герасимовим

На переконання журналістів, призначення Дюміна де-факто означає відсторонення від управління військами в Курській області глави Генштабу РФ Валерія Герасимова.

Інформаційна агенція Bloomberg нещодавно повідомляла про те, що Герасимов від розвідки про підготовку вторгнення ЗСУ, але не поінформував належним чином Путіна.

Згодом також з’явилася інформація про те, що диктатор призначив керувати обороною Курська директора ФСБ Олександра Бортнікова.