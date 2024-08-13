Путін догрався. Наступ ЗСУ на Курщині стає поворотним моментом війни — екскомандувач сил НАТО

Британський полковник у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, колишній командувач сил НАТО зі швидкого реагування на хімічні, біологічні, радіологічні і ядерні загрози зазначає, що операція України в Курській області може стати поворотним моментом в історії РФ, як і перша битва 1943 року.

Як наступ ЗСУ на Курщину вплине на історію РФ

Нинішня операція України в Курській області означає, що тепер про нього можуть пам'ятати, як про джерело приниження Росії. І якщо Захід дозволить Києву скористатися своїми успіхами, він може виявитися місцем ще одного поворотного моменту в російській історії, — написав Бреттон-Гордон. Поширити

Нинішній крок України завдасть шкоди Путіну щонайменше з трьох причин, зазначив полковник.

По-перше, це означає, що Путіну доведеться відвернути сили для захисту від інших вторгнень через кордон, які, безсумнівно, плануються для того, щоб ще більше вивести з рівноваги російських агресорів.

Київ додав додатковий елемент небезпеки в російське планування. Тепер також зрозуміло, що в Росії немає мобільного резерву, який міг би закрити проломи в її обороні, і, звісно, немає жодних ознак того, що в місцевих жителів є будь-яке бажання взяти до рук коси та кирки, щоб уповільнити український наступ. Поширити

По-друге, як вважає Бреттон-Гордон, курська операція "викликає глибоку незручність і може допомогти дестабілізувати правління Путіна".

Кремль не може захистити власну територію Росії, не кажучи вже про те, щоб перемогти Україну, і вперше цьому питанню, схоже, приділяється значна увага в провідних засобах масової інформації, — акцентував полковник. Поширити

По-третє, додав автор, вторгнення в Курську область демонструє, що Україні не потрібна така ж кількість людей або зброї, як росіянам, щоб змінити ситуацію.

Іншими словами, перемога України в жодному разі не є недосяжною.

За словами полковника, зараз Заходу слід забезпечити Україні можливість закріпити тактичні успіхи в Курську, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Україна принизила Путіна наступом на Курщину

Колишній офіцер британської армії полковник Річард Кемп у колонці для британського видання The Telegraph зазначає, що Україна наступом на Курщину застала путінський режим зненацька, показавши, що вона готова до боротьби.

Наступ в Курську також показує, те що навіть бої такого масштабу не приваблюють Путіна до помсти Заходу, якого так боялися.

Це може спонукати Байдена послабити обмеження на використання зброї в Росії, які були основною перешкодою для українських операцій. Ми знову побачили цей страх, коли почалася атака на Курськ, і американці стверджували, що це застало їх зненацька. Це далеко не правдоподібно, враховуючи тісну інтеграцію України з НАТО, а також можливості розвідки США, — підкреслює Кемп. Поширити

Також однією із цілей можуть бути мирні переговори. Для України окупація російської території може бути сильною розмінною монетою.

Однак для цього знадобиться утримуватися на цій землі, включаючи шляхи постачання, протягом тривалого періоду проти зростаючих атак з землі та повітря. З цієї причини такий крок може бути передчасним.