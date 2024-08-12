Українські військові у Курській області на півдні Росії вже риють окопи на підконтрольних територіях і готуються до тривалого протистояння.

Що відомо про підготовку ЗСУ оборони на підконтрольних територіях у Курській області

За інформацією журналістів видання, на території Курської області планується залишити щонайменше корпус з частини п’яти бригад чисельністю до 2 тис військових та ще один окремий батальйон у складі 400 осіб.

Українці риють траншеї. Очікуючи на позиційну війну вздовж або поблизу наявної лінії фронту, росіяни теж окопуються, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Підкреслюється, що наразі обидві сторони протистояння намагаються посилити власні позиції.

Українські військові не припиняють наступу, а російські окупанти мають можливості для проведення контратак.

Військові ЗСУ

Але це означає, що стабілізація лінії фронту і довгострокова українська окупація частини Курської області - на порядку денному, - також йдеться у матеріалі. Поширити

Для будівництва укріплень обидві сторони почали застосовувати промислові екскаватори.

Як розгортається наступ ЗСУ у Курській області

Як зазначається у матеріалі видання The Wall Street Journal, несподіваний прорив і наступ ЗСУ у Курській області виявив вразливість злочинного кремлівського режиму диктатора Володимира Путіна.

Журналісти підкреслюють, що наразі військово-політичне керівництво України зіткнулось із дилемою, чи варто перекидати додаткові сили для посилення наступу у Курській області, оскільки додаткові сили критично необхідні на сході України, де російські окупанти продовжують просування на Донбасі і Харківщині.

За кілька днів українським військовим вдалось просунутись на кілька десятків кілометрів територією Курської області.

Можливо, я зараз у тому ж становищі, що й рядовий, який не розуміє, навіщо йому тримати окоп. Але 1 тис чоловік тут дуже потрібні, - пояснює командир українського батальйону, що тримає оборону в районі Покровська. Поширити

У матеріалі видання зазначається, що кінцева мета українського наступу у Курській області залишається до кінця неясною.

Російські звіти свідчать, що швидкого просування України було досягнуто завдяки використанню засобів радіоелектронної боротьби для виведення з ладу російських засобів зв’язку та допомоги українським військам у заході на російську територію на швидкохідній бронетехніці за підтримки ударних безпілотників і систем протиповітряної оборони. Україна здобула точку опори, яку вона використовує, щоб відправити розвідувальні групи для пошуку подальших слабких місць, які можна використати, і висунути артилерійські системи, які можуть вдарити глибоко в тил Росії, - пояснюють автори матеріалу. Поширити

Поблизу міста Рильськ українськими військовими було розбито колону армії РФ, яка рухалась до зони бойових дій.

При цьому військово-політичне керівництво країни-агресорки продовжує брехати про нібито відкидання українських військових з прикордонної зони на Курщині.

Це удар по Путіну. Звичайно, мені подобається бачити, що ми влучаємо в їх колону. Якщо так триватиме кілька днів, я скажу, що це було дуже корисно, - зазначає офіцер одного з підрозділів ЗСУ, що ведуть бойові дії в районі Часового Яру на Донеччині. Поширити

За оцінкою США, однією з причин України для початку вторгнення було переривання російських ліній постачання на північний фронт у Харкові.

Крім того, ЗСУ захопили десятки полонених, яких можна обміняти.

Україна також продемонструвала сміливість і вміння таємно планувати та проводити складні наступальні операції.

Цим нападом вони повністю змінили стратегічний наратив, - переконаний підполковник армії США у відставці Джон Нагл. Поширити

На його думку, військова логіка наступальної операції українських військових у Курській області виглядає дуже сумнівно, оскільки ЗСУ відчувають величезний тиск з боку російських окупантів на критичних ділянках фронту на сході України.

Нагл вважає, що загалом проведення цієї операції є сигналом до США, де у листопаді мають відбутись президентські вибори.

Українці хочуть звернути увагу на це вторгнення. Вони кажуть, що в українців ще є боротьба, - пояснює американський військовий у відставці. Поширити

За словами американських посадовців, у Вашингтоні не має занадто великих хвилювань щодо ескалації ситуації через наступ ЗСУ у Курській області.

Однак низка американських посадовців побоюється, що дії українських військових на Курщині можуть спонукати злочинне кремлівське керівництво до більш жорсткої відповіді.

За словами військового аналітика із Відня Франца-Штефана Гаді, подальший розвиток ситуації на Курщині залежатиме від наявної кількості резервів у сторін і оперативності їхнього розгортання.

Аналітик підкреслює, що Україна змушена буде перекинути у Курську область додаткові сили для збереження динаміки.

У той же час російські окупанти можуть вдатись до швидких контратак, користуючись перевагами у живій силі та вогневій потужності.

На думку Гаді, головна проблема цієї операції полягала в тому, що вона не змінює основні лінії фронту на сході України, де окупанти хоч і повільно, але просуваються, оскільки переважають ЗСУ в озброєнні та живій силі.

Операція в Курську вимагає значних ресурсів, особливо в особовому складі піхоти, яка може бути більш гостро потрібна в інших місцях, - переконаний аналітик. Поширити

Офіцери бригад на Сході поставили під сумнів доцільність кидати сили для нападу на Росію, попри сподівання, що це може відвернути російські сили від цього фронту.