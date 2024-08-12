ЗСУ готуються до тривалої битви у Курській області
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ готуються до тривалої битви у Курській області

Військові ЗСУ
Джерело:  Forbes

Українські військові у Курській області на півдні Росії вже риють окопи на підконтрольних територіях і готуються до тривалого протистояння. 

Головні тези:

  • ЗСУ готуються до тривалої битви у Курській області, риючи окопи та будуючи оборону на підконтрольних територіях.
  • Наразі українські та російські війська посилюють свої позиції, очікуючи на позиційну війну у Курській області.
  • Україна продемонструвала сміливість та вміння діяти у складних наступальних операціях, що змінило стратегічний наратив конфлікту.

Що відомо про підготовку ЗСУ оборони на підконтрольних територіях у Курській області

За інформацією журналістів видання, на території Курської області планується залишити щонайменше корпус з частини п’яти бригад чисельністю до 2 тис військових та ще один окремий батальйон у складі 400 осіб.

Українці риють траншеї. Очікуючи на позиційну війну вздовж або поблизу наявної лінії фронту, росіяни теж окопуються, - зазначають автори матеріалу.

Підкреслюється, що наразі обидві сторони протистояння намагаються посилити власні позиції.

Українські військові не припиняють наступу, а російські окупанти мають можливості для проведення контратак.

ЗСУ будують оборону на підконтрольних територіях у Курській області
Військові ЗСУ

Але це означає, що стабілізація лінії фронту і довгострокова українська окупація частини Курської області - на порядку денному, - також йдеться у матеріалі.

Для будівництва укріплень обидві сторони почали застосовувати промислові екскаватори.

Як розгортається наступ ЗСУ у Курській області

Як зазначається у матеріалі видання The Wall Street Journal, несподіваний прорив і наступ ЗСУ у Курській області виявив вразливість злочинного кремлівського режиму диктатора Володимира Путіна.

Журналісти підкреслюють, що наразі військово-політичне керівництво України зіткнулось із дилемою, чи варто перекидати додаткові сили для посилення наступу у Курській області, оскільки додаткові сили критично необхідні на сході України, де російські окупанти продовжують просування на Донбасі і Харківщині.

За кілька днів українським військовим вдалось просунутись на кілька десятків кілометрів територією Курської області.

Можливо, я зараз у тому ж становищі, що й рядовий, який не розуміє, навіщо йому тримати окоп. Але 1 тис чоловік тут дуже потрібні, - пояснює командир українського батальйону, що тримає оборону в районі Покровська.

У матеріалі видання зазначається, що кінцева мета українського наступу у Курській області залишається до кінця неясною.

Російські звіти свідчать, що швидкого просування України було досягнуто завдяки використанню засобів радіоелектронної боротьби для виведення з ладу російських засобів зв’язку та допомоги українським військам у заході на російську територію на швидкохідній бронетехніці за підтримки ударних безпілотників і систем протиповітряної оборони. Україна здобула точку опори, яку вона використовує, щоб відправити розвідувальні групи для пошуку подальших слабких місць, які можна використати, і висунути артилерійські системи, які можуть вдарити глибоко в тил Росії, - пояснюють автори матеріалу.

Поблизу міста Рильськ українськими військовими було розбито колону армії РФ, яка рухалась до зони бойових дій.

При цьому військово-політичне керівництво країни-агресорки продовжує брехати про нібито відкидання українських військових з прикордонної зони на Курщині.

Це удар по Путіну. Звичайно, мені подобається бачити, що ми влучаємо в їх колону. Якщо так триватиме кілька днів, я скажу, що це було дуже корисно, - зазначає офіцер одного з підрозділів ЗСУ, що ведуть бойові дії в районі Часового Яру на Донеччині.

За оцінкою США, однією з причин України для початку вторгнення було переривання російських ліній постачання на північний фронт у Харкові.

Крім того, ЗСУ захопили десятки полонених, яких можна обміняти.

Україна також продемонструвала сміливість і вміння таємно планувати та проводити складні наступальні операції.

Цим нападом вони повністю змінили стратегічний наратив, - переконаний підполковник армії США у відставці Джон Нагл.

На його думку, військова логіка наступальної операції українських військових у Курській області виглядає дуже сумнівно, оскільки ЗСУ відчувають величезний тиск з боку російських окупантів на критичних ділянках фронту на сході України.

Нагл вважає, що загалом проведення цієї операції є сигналом до США, де у листопаді мають відбутись президентські вибори.

Українці хочуть звернути увагу на це вторгнення. Вони кажуть, що в українців ще є боротьба, - пояснює американський військовий у відставці.

За словами американських посадовців, у Вашингтоні не має занадто великих хвилювань щодо ескалації ситуації через наступ ЗСУ у Курській області.

Однак низка американських посадовців побоюється, що дії українських військових на Курщині можуть спонукати злочинне кремлівське керівництво до більш жорсткої відповіді.

За словами військового аналітика із Відня Франца-Штефана Гаді, подальший розвиток ситуації на Курщині залежатиме від наявної кількості резервів у сторін і оперативності їхнього розгортання.

Аналітик підкреслює, що Україна змушена буде перекинути у Курську область додаткові сили для збереження динаміки.

У той же час російські окупанти можуть вдатись до швидких контратак, користуючись перевагами у живій силі та вогневій потужності.

На думку Гаді, головна проблема цієї операції полягала в тому, що вона не змінює основні лінії фронту на сході України, де окупанти хоч і повільно, але просуваються, оскільки переважають ЗСУ в озброєнні та живій силі.

Операція в Курську вимагає значних ресурсів, особливо в особовому складі піхоти, яка може бути більш гостро потрібна в інших місцях, - переконаний аналітик.

Офіцери бригад на Сході поставили під сумнів доцільність кидати сили для нападу на Росію, попри сподівання, що це може відвернути російські сили від цього фронту.

Ми не відчуваємо жодних змін, принаймні поки що. Росіяни не збираються перекидати війська зі сходу на Курськ. У них є резерви, - пояснює офіцер однієї з бригад ЗСУ, що перебуває в районі Часового Яру.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ взяли у полон десятки бойовиків "Ахмата" у Курській області — відео
Ахмат
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ продовжують просуватись у Курській області
Військовий ЗСУ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай відреагував на наступ ЗСУ у Курській області РФ
Китай відреагував на наступ ЗСУ у Курській області РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?