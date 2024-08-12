Українські військові у Курській області на півдні Росії вже риють окопи на підконтрольних територіях і готуються до тривалого протистояння.
Головні тези:
- ЗСУ готуються до тривалої битви у Курській області, риючи окопи та будуючи оборону на підконтрольних територіях.
- Наразі українські та російські війська посилюють свої позиції, очікуючи на позиційну війну у Курській області.
- Україна продемонструвала сміливість та вміння діяти у складних наступальних операціях, що змінило стратегічний наратив конфлікту.
Що відомо про підготовку ЗСУ оборони на підконтрольних територіях у Курській області
За інформацією журналістів видання, на території Курської області планується залишити щонайменше корпус з частини п’яти бригад чисельністю до 2 тис військових та ще один окремий батальйон у складі 400 осіб.
Підкреслюється, що наразі обидві сторони протистояння намагаються посилити власні позиції.
Українські військові не припиняють наступу, а російські окупанти мають можливості для проведення контратак.
Для будівництва укріплень обидві сторони почали застосовувати промислові екскаватори.
Як розгортається наступ ЗСУ у Курській області
Як зазначається у матеріалі видання The Wall Street Journal, несподіваний прорив і наступ ЗСУ у Курській області виявив вразливість злочинного кремлівського режиму диктатора Володимира Путіна.
Журналісти підкреслюють, що наразі військово-політичне керівництво України зіткнулось із дилемою, чи варто перекидати додаткові сили для посилення наступу у Курській області, оскільки додаткові сили критично необхідні на сході України, де російські окупанти продовжують просування на Донбасі і Харківщині.
За кілька днів українським військовим вдалось просунутись на кілька десятків кілометрів територією Курської області.
У матеріалі видання зазначається, що кінцева мета українського наступу у Курській області залишається до кінця неясною.
Поблизу міста Рильськ українськими військовими було розбито колону армії РФ, яка рухалась до зони бойових дій.
При цьому військово-політичне керівництво країни-агресорки продовжує брехати про нібито відкидання українських військових з прикордонної зони на Курщині.
За оцінкою США, однією з причин України для початку вторгнення було переривання російських ліній постачання на північний фронт у Харкові.
Крім того, ЗСУ захопили десятки полонених, яких можна обміняти.
Україна також продемонструвала сміливість і вміння таємно планувати та проводити складні наступальні операції.
На його думку, військова логіка наступальної операції українських військових у Курській області виглядає дуже сумнівно, оскільки ЗСУ відчувають величезний тиск з боку російських окупантів на критичних ділянках фронту на сході України.
Нагл вважає, що загалом проведення цієї операції є сигналом до США, де у листопаді мають відбутись президентські вибори.
За словами американських посадовців, у Вашингтоні не має занадто великих хвилювань щодо ескалації ситуації через наступ ЗСУ у Курській області.
Однак низка американських посадовців побоюється, що дії українських військових на Курщині можуть спонукати злочинне кремлівське керівництво до більш жорсткої відповіді.
За словами військового аналітика із Відня Франца-Штефана Гаді, подальший розвиток ситуації на Курщині залежатиме від наявної кількості резервів у сторін і оперативності їхнього розгортання.
Аналітик підкреслює, що Україна змушена буде перекинути у Курську область додаткові сили для збереження динаміки.
У той же час російські окупанти можуть вдатись до швидких контратак, користуючись перевагами у живій силі та вогневій потужності.
На думку Гаді, головна проблема цієї операції полягала в тому, що вона не змінює основні лінії фронту на сході України, де окупанти хоч і повільно, але просуваються, оскільки переважають ЗСУ в озброєнні та живій силі.
Офіцери бригад на Сході поставили під сумнів доцільність кидати сили для нападу на Росію, попри сподівання, що це може відвернути російські сили від цього фронту.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-