За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW), українські військові просунулись на захід та північний захід у Курській області.

Що аналітики кажуть про ситуацію у Курській області

Аналітики ISW, посилаючись на репортажі російських та українських воєнкорів протягом 10 та 11 серпня, зазначають, що ЗСУ просунулись на південь від Коренево до Снагоста.

Кадри із геолокацією станом на 11 серпня свідчать, що українські військові нещодавно діяли на південному сході від Коренево.

При цьому, посилаючись на додаткові геолокаційні дані, аналітики зазначають, що ЗСУ просунулись поблизу Крем’яного, на схід від Коренево.

Один з російських воєнкорів заявив про захоплення українськими військовими Ольговки, на схід від Кореневого та на захід від Крем’яного.

У той же час інші російські воєнкори заявляли про просування ЗСУ лише в районі Ольговки та Крем’яного.

Як проходить просування ЗСУ у Курській області

Окрім цього аналітики додають, що дані геолокації свідчать про просування українських військових в південному Черкаському Поріччі, на північ від Суджі.

Із посиланням на кадри геолокації аналітики звертають увагу на атаки українських військових на захід від Малої Локні, на північний захід від Суджі.

Російські та українські джерела також публікували суперечливу інформацію щодо статусу Мартинівки, на північний схід від Суджі.

За твердженнями низки російських воєнкорів, підрозділи окупаційної армії РФ нібито відбили атаки ЗСУ, які намагались повернути село під свій контроль.

Танк армії РФ

А інші російські джерела та український військовий оглядач Костянтин Машовець стверджували, що українські війська повернулися та захопили Мартинівку.

За твердженнями росіян, українські військові перебувають в західній Суджі та на заході Суджі в Гончарівці та Заолешенці, однак центральна та східна зони міста перетворились на сіру зону.

Аналітики, посилаючись на геолокаційні дані, підтверджують, що українські військові проводили атаки біля Заолешенки, на південний схід від Гончарівки і на південний захід від Гоголівки, на південний захід від Суджі.

Відомий російський блогер стверджував, що є непідтверджена інформація про те, що українські війська діють поблизу Борків і Спального, обидва на південний схід від Суджі.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 11 серпня, показують, що українські сили нещодавно діяли в районі Гуево, на південь від Суджі.