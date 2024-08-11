Прорив ЗСУ у Курську область. Як наразі розвиваються події в регіоні

Згідно з даними ВВС, протягом 6 днів активного наступу українські сили встигли просунутися приблизно на 30 км вглиб території Росії в Курській області.

Що відбувається на російській Курщині

Що важливо розуміти, 11 серпня Міноборони РФ почало стверджувати, що російські війська нібито запобігли спробам прориву українських сил в районах населених пунктів Толпине та Общий Колодезь Курської області.

Варто звернути увагу на те, що знаходяться приблизно за 25 і 30 км від російсько-українського кордону.

Таким чином влада РФ де-факто підтвердила, що ЗСУ змогли дійти вглиб Курського прикордонного району.

Окрім того, у мережі публікують кадри російського удару біля села Левшинка, приблизно за 25 км від кордону.

За словами британських журналістів, у Сумській області вони стали свідками постійного потоку бронетранспортерів і танків, які рухаються в бік Росії.

На бронеколонах були білі трикутні знаки розрізнення, нібито щоб відрізнити їх від техніки, яка використовується в самій Україні. Поширити

Також увечері 11 серпня воїни ЗСУ показали, що взяли в полон десятки бійців “Ахмату” у Курській області.

На території РФ уже воюють українські танки

Як зазначає ВВС, цей факт підтверджують аерофотознімки, які опинилася у розпорядженні медіа.

На них зафіксовано, як українські танки уже залучені до боїв проти російських загарбників на території РФ.

Ба більше, з’явилися докази того, що росіяни почали активно будувати нові оборонні лінії поблизу Курської АЕС.

Згідно з останніми даними, воїни ЗСУ просунулися в межах 50 км від об’єкта.