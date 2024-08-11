Два роки війни проти режиму Путіна. РДК відзначає річницю створення — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Два роки війни проти режиму Путіна. РДК відзначає річницю створення — відео

РДК
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Джерело:  online.ua

11 серпня 2022 року було засновано Російський добровольчий корпус ― підрозділ, який ось уже два роки поспіль робить все можливе для знищення путінського режиму у складі Сил безпеки і оборони України. Команда online.ua доєднується до вітань та пропонує читачам переглянути документальну стрічку, в якій ви побачите воїнів корпусу, начальника штабу РДК Олександра “Фортуну” та безпосередньо командира Дениса “Вайт Рекса” Нікітіна.

Головні тези:

  • РДК бере участь у важливих операціях як на території України, так і в Росії, демонструючи ефективність опозиції Путіну.
  • Документальний фільм від Online.UA розкриває позиції воїнів РДК щодо війни РФ проти України.
  • Російський добровольчий корпус опинився в списку терористичних організацій у Росії, оскільки Путін завжди боявся РДК.

Що важливо знати про Російський добровольчий корпус

Протягом двох останніх років РДК брали участь у багатьох важливих операціях та битвах з російськими окупаційними військами.

Це відбувалося не лише на лінії зіткнення на території України, зокрема у Бахмуті та Авдіївці, а й на власній російській території.

Про гучні рейди Російського добровольчого корпусу — разом з Легіоном “Свобода Росії” та Сибірським батальйоном — писали більшість світових медіа.

Як відомо, командиром РДК є Денис “Вайт Рекс” Нікітін.

Російські добровольчі сили не втомлюється демонструвати, якою може бути дієва опозиція режиму нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

 У річницю створення підрозділу словом поваги відзначаємо бійців РДК, які обрали бік добра і повстали проти московського фашизму зі зброєю в руках. Найважливіші битви за свободу ще попереду! — вітає РДК з річницею Головне управління розвідки України.

 Чому важливо подивитися документальну стрічку про РДК від медіа Online.UA

У 2024 році відеопродакшн українського медіа Online.UA представив документальний фільм "Блідій молі — кінець" про Російський добровольчий корпус (РДК).

Під час перегляду стрічки ви можете почути думки воїнів про те, чому РФ розпочала війну проти України та що потрібно зробити для знищення режиму Путіна.

Що цікаво, саме у цьому відео командир РДК Денис Нікітін вперше натякнув на весняний рейд російський добровольчих сил на територію країни-агресорки.

Зйомки відбувалися на бойових позиціях РДК, тренувальних майданчиках та засекречених локаціях.

Ні для кого не секрет, що диктатор Путін боїться Російський добровольчий корпус, тому РДК опинився у списку терористичних організацій у Росії.

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