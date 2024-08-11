11 августа 2022 года был основан Российский добровольческий корпус – подразделение, которое вот уже два года подряд делает все возможное для уничтожения путинского режима в составе Сил безопасности и обороны Украины. Команда online.ua присоединяется к поздравлениям и предлагает читателям просмотреть документальный фильм, в котором вы увидите воинов корпуса, начальника штаба РДК Александра "Фортуну" и непосредственно командира Дениса "Вайт Рекса" Никитина.

Что важно знать о Российском добровольческом корпусе

В течение последних двух лет РДК участвовали во многих важных операциях и битвах с российскими оккупационными войсками.

Это происходило не только на линии столкновения на территории Украины, в частности, в Бахмуте и Авдеевке, но и на российской территории.

О громких рейдах Российского добровольческого корпуса — вместе с Легионом "Свобода России" и Сибирским батальоном — писали большинство мировых медиа.

Как известно, командиром РДК является Денис “Вайт Рекс” Никитин.

Российские добровольческие силы не устают демонстрировать, какой может быть действенная оппозиция режиму нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

В годовщину создания подразделения словом уважения отмечаем бойцов РДК, выбравших сторону добра и восставших против московского фашизма с оружием в руках. Важнейшие битвы за свободу еще впереди! — поздравляет РДК с годовщиной Главное управление разведки Украины. Поделиться

Почему важно посмотреть документальный фильм о РДК от медиа Online.UA

В 2024 году видеопродакшн украинского медиа Online.UA представил документальный фильм "Бледной моли — конец" о Российском добровольческом корпусе (РДК).

Во время просмотра фильма вы можете услышать мнения воинов о том, почему РФ начала войну против Украины и что нужно сделать для уничтожения режима Путина.

Что интересно, именно в этом видео командир РДК Денис Никитин впервые намекнул на весенний рейд российских добровольческих сил на территорию страны-агрессорки.

Съемки происходили на боевых позициях РДК, тренировочных площадках и засекреченных локациях.