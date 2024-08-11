11 августа 2022 года был основан Российский добровольческий корпус – подразделение, которое вот уже два года подряд делает все возможное для уничтожения путинского режима в составе Сил безопасности и обороны Украины. Команда online.ua присоединяется к поздравлениям и предлагает читателям просмотреть документальный фильм, в котором вы увидите воинов корпуса, начальника штаба РДК Александра "Фортуну" и непосредственно командира Дениса "Вайт Рекса" Никитина.
Главные тезисы
- РДК принимает участие в важных операциях, как на территории Украины, так и в России, демонстрируя эффективность оппозиции Путину.
- Документальный фильм от Online.UA раскрывает позиции воинов РДК по поводу войны РФ против Украины.
- Российский добровольческий корпус оказался в списке террористических организаций в России, поскольку Путин всегда боялся РДК.
Что важно знать о Российском добровольческом корпусе
В течение последних двух лет РДК участвовали во многих важных операциях и битвах с российскими оккупационными войсками.
Это происходило не только на линии столкновения на территории Украины, в частности, в Бахмуте и Авдеевке, но и на российской территории.
О громких рейдах Российского добровольческого корпуса — вместе с Легионом "Свобода России" и Сибирским батальоном — писали большинство мировых медиа.
Как известно, командиром РДК является Денис “Вайт Рекс” Никитин.
Российские добровольческие силы не устают демонстрировать, какой может быть действенная оппозиция режиму нелегитимного президента РФ Владимира Путина.
Почему важно посмотреть документальный фильм о РДК от медиа Online.UA
В 2024 году видеопродакшн украинского медиа Online.UA представил документальный фильм "Бледной моли — конец" о Российском добровольческом корпусе (РДК).
Во время просмотра фильма вы можете услышать мнения воинов о том, почему РФ начала войну против Украины и что нужно сделать для уничтожения режима Путина.
Что интересно, именно в этом видео командир РДК Денис Никитин впервые намекнул на весенний рейд российских добровольческих сил на территорию страны-агрессорки.
Съемки происходили на боевых позициях РДК, тренировочных площадках и засекреченных локациях.
Ни для кого не секрет, что диктатор Путин боится Российского добровольческого корпуса, поэтому РДК оказался в списке террористических организаций в России.
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