Прорыв ВСУ в Курскую область. Как развиваются события в регионе

Согласно данным BBC, в течение 6 дней активного наступления украинские силы успели продвинуться примерно на 30 км вглубь территории России в Курской области.
Главные тезисы
- Украинские танки уже задействованы в боях против российских войск на территории РФ.
- Российские войска строят новые оборонные линии вблизи Курской АЭС.
- Украинские бойцы взяли в плен десятки боевиков "Ахмата" в Курской области, что свидетельствует об активных действиях ВСУ в регионе.
Что происходит на российской Курщине
Что важно понимать, 11 августа Минобороны РФ начало утверждать, что российские войска якобы предотвратили попытки прорыва украинских сил в районах населенных пунктов Толпино и Общий Колодезь Курской области.
Следует обратить внимание на то, что они находятся примерно в 25 и 30 км от российско-украинской границы.
Таким образом, власти РФ де-факто подтвердили, что ВСУ смогли дойти вглубь Курского приграничного района.
Кроме того, в сети публикуют кадры российского удара возле села Левшинка, примерно в 25 км от границы.
По словам британских журналистов, в Сумской области они стали свидетелями постоянного потока бронетранспортеров, движущихся в сторону России.
Также вечером 11 августа воины ВСУ показали, что взяли в плен десятки бойцов "Ахмата" в Курской области.
На территории РФ уже воюют украинские танки
Как отмечает BBC, этот факт подтверждают аэрофотоснимки.
На них зафиксировано, что украинские танки уже вовлечены в бои против российских захватчиков на территории РФ.
Более того, появились доказательства того, что россияне начали активно строить новые оборонные линии вблизи Курской АЭС.
Согласно последним данным, воины ВСУ продвинулись в пределах 50 км от объекта.
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