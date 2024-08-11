Война уже здесь. В Курской области паника из-за большого количества ликвидированных солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Война уже здесь. В Курской области паника из-за большого количества ликвидированных солдат РФ

армия РФ
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Источник:  online.ua

На фоне контрнаступления ВСУ в Курской области РФ появляется все больше жалоб от местного населения, наконец осознавшего, что война пришла и на их территорию также.

Главные тезисы

  • Стремительно распространяется паника среди местного населения в Курской области из-за большого количества ликвидированных солдат РФ на фоне контрнаступления ВСУ.
  • В течение 6 дней прорыва ВСУ в Курскую область российские захватчики также массово сдавались в плен украинским военным.
  • На фронте в Украине потери армии РФ также постоянно растут.

В Курской области сообщают об огромном количестве погибших российских захватчиков

Одна из жительниц Курщины рассказала, что ежедневно видит немало убитых и раненых солдат РФ.

По ее словам, они пытались остановить продвижение Вооруженных сил Украины в регионе, однако эти попытки для большинства из них оказались фатальными.

Везут раненых пачками, убитых пачками, все машины и КамАЗы заполнены трупами и ранеными, без конечностей. Это просто ужас! Война уже здесь, не где-то далеко, а уже здесь. И если они дошли сюда, в Курскую область, прошли, прорвались, то они могут дойти и дальше, — заявляет россиянка.

Стоит отметить, что на этом фоне, вечером 11 августа, украинские воины из 225 ОШБ опубликовали фото новой партии пленных российских солдат.

Фото: соцсети

Что интересно, это уже не первый раз за шестой день прорыва ВСУ в Курскую область российские захватчики массово сдаются в плен украинским силам.

Фото: соцсети

Потери армии РФ по состоянию на 11 августа 2024 года

Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки ликвидировали 1220 российских захватчиков, а из техники уничтожено:

  • танков — 8447 (+6) ед;

  • боевых бронированных машин — 16363 (+13) ед;

  • артиллерийских систем — 16663 (+58) ед;

  • РСЗО — 1143 ед.;

  • средства ПВО — 918 ед;

  • самолетов — 366 ед.;

  • вертолетов — 328 (+1) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 13399 (+27) ед;

  • крылатые ракеты — 2425 ед;

  • корабли/катера — 28 ед.;

  • подводные лодки — 1 ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 22524 (+71) ед;

  • специальная техника — 2800 (+11) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

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