Война уже здесь. В Курской области паника из-за большого количества ликвидированных солдат РФ

На фоне контрнаступления ВСУ в Курской области РФ появляется все больше жалоб от местного населения, наконец осознавшего, что война пришла и на их территорию также.
Главные тезисы
- Стремительно распространяется паника среди местного населения в Курской области из-за большого количества ликвидированных солдат РФ на фоне контрнаступления ВСУ.
- В течение 6 дней прорыва ВСУ в Курскую область российские захватчики также массово сдавались в плен украинским военным.
- На фронте в Украине потери армии РФ также постоянно растут.
В Курской области сообщают об огромном количестве погибших российских захватчиков
Одна из жительниц Курщины рассказала, что ежедневно видит немало убитых и раненых солдат РФ.
По ее словам, они пытались остановить продвижение Вооруженных сил Украины в регионе, однако эти попытки для большинства из них оказались фатальными.
Стоит отметить, что на этом фоне, вечером 11 августа, украинские воины из 225 ОШБ опубликовали фото новой партии пленных российских солдат.
Что интересно, это уже не первый раз за шестой день прорыва ВСУ в Курскую область российские захватчики массово сдаются в плен украинским силам.
Потери армии РФ по состоянию на 11 августа 2024 года
Согласно данным Генштаба ВСУ, украинские воины за сутки ликвидировали 1220 российских захватчиков, а из техники уничтожено:
танков — 8447 (+6) ед;
боевых бронированных машин — 16363 (+13) ед;
артиллерийских систем — 16663 (+58) ед;
РСЗО — 1143 ед.;
средства ПВО — 918 ед;
самолетов — 366 ед.;
вертолетов — 328 (+1) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 13399 (+27) ед;
крылатые ракеты — 2425 ед;
корабли/катера — 28 ед.;
подводные лодки — 1 ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 22524 (+71) ед;
специальная техника — 2800 (+11) ед.
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