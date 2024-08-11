Війна вже тут. У Курській області паніка через велику кількість ліквідованих солдатів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Війна вже тут. У Курській області паніка через велику кількість ліквідованих солдатів РФ

армія РФ
Джерело:  online.ua

На тлі контрнаступу ЗСУ у Курській області РФ з'являється дедалі більше скарг від місцевого населення, яке нарешті усвідомило, що війна прийшла й на їхню територію також.

Головні тези:

  • Стрімко шириться паніка серед місцевого населення у Курській області через велику кількість ліквідованих солдатів РФ на тлі контрнаступу ЗСУ.
  • Протягом 6 днів прориву ЗСУ у Курську область російські загарбники також масово здавалися в полон українським військовим.
  • На фронті в Україні втрати армії РФ також невпинно зростають.

У Курській області повідомляють про величезну кількість загиблих російських загарбників

Одна з мешканок Курщини розповіла, що щоденно бачить чималу кількість вбитих та поранених солдатів РФ.

За її словами, вони намагалися зупинити просування Збройних сил України у регіоні, однак ці спроби для більшості з них виявилися фатальними.

Везуть поранених пачками, убитих пачками, всі машини та КамАЗи заповнені трупами та пораненими, без кінцівок. Це просто жах! Війна вже тут, не десь там далеко, а вже тут. І якщо вони дійшли сюди, на Курську область, пройшли, прорвалися, то вони можуть дійти і далі, — заявляє росіянка.

Варто зазначити, що на цьому тлі, ввечері 11 серпня, українські воїни з 225-го ОШБ опублікували фото нової партії полонених російських солдатів.

Фото: соцмережі

Що цікаво, це вже не вперше за шостий день прориву ЗСУ у Курську область російські загарбники масово здаються в полон українським силам.

Фото: соцмережі

Втрати армії РФ станом на 11 серпня 2024 року

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські воїни за добу знищили 1220 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 8447 (+6) од.;

  • бойових броньованих машин — 16363 (+13) од.;

  • артилерійських систем — 16663 (+58) од.;

  • РСЗВ — 1143 од.;

  • засоби ППО — 918 од.;

  • літаків — 366 од.;

  • вертольотів — 328 (+1) од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13399 (+27) од.;

  • крилаті ракети — 2425 од.;

  • кораблі/катери — 28 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22524 (+71) од.;

  • спеціальна техніка — 2800 (+11) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

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