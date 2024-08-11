Війна вже тут. У Курській області паніка через велику кількість ліквідованих солдатів РФ

На тлі контрнаступу ЗСУ у Курській області РФ з'являється дедалі більше скарг від місцевого населення, яке нарешті усвідомило, що війна прийшла й на їхню територію також.
Головні тези:
- Стрімко шириться паніка серед місцевого населення у Курській області через велику кількість ліквідованих солдатів РФ на тлі контрнаступу ЗСУ.
- Протягом 6 днів прориву ЗСУ у Курську область російські загарбники також масово здавалися в полон українським військовим.
- На фронті в Україні втрати армії РФ також невпинно зростають.
У Курській області повідомляють про величезну кількість загиблих російських загарбників
Одна з мешканок Курщини розповіла, що щоденно бачить чималу кількість вбитих та поранених солдатів РФ.
За її словами, вони намагалися зупинити просування Збройних сил України у регіоні, однак ці спроби для більшості з них виявилися фатальними.
Варто зазначити, що на цьому тлі, ввечері 11 серпня, українські воїни з 225-го ОШБ опублікували фото нової партії полонених російських солдатів.
Що цікаво, це вже не вперше за шостий день прориву ЗСУ у Курську область російські загарбники масово здаються в полон українським силам.
Втрати армії РФ станом на 11 серпня 2024 року
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські воїни за добу знищили 1220 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 8447 (+6) од.;
бойових броньованих машин — 16363 (+13) од.;
артилерійських систем — 16663 (+58) од.;
РСЗВ — 1143 од.;
засоби ППО — 918 од.;
літаків — 366 од.;
вертольотів — 328 (+1) од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 13399 (+27) од.;
крилаті ракети — 2425 од.;
кораблі/катери — 28 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 22524 (+71) од.;
спеціальна техніка — 2800 (+11) од.
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