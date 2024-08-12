По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись на запад и северо-запад в Курской области.

Что аналитики говорят о ситуации в Курской области

Аналитики ISW, ссылаясь на репортажи российских и украинских военкоров в течение 10 и 11 августа, отмечают, что ВСУ продвинулись к югу от Корнево до Снагоста.

Кадры с геолокацией на 11 августа свидетельствуют, что украинские военные недавно действовали на юго-востоке от Коренево.

При этом, ссылаясь на дополнительные геолокационные данные, аналитики отмечают, что ВСУ продвинулись вблизи Кремяного, восточнее Коренево.

Один из российских военкоров заявил о захвате украинскими военными Ольговки, восточнее Кореневого и западнее Кременного.

В то же время другие российские военкоры заявляли о продвижении ВСУ только в районе Ольговки и Кременного.

Как проходит продвижение ВСУ в Курской области

Кроме этого, аналитики добавляют, что данные геолокации свидетельствуют о продвижении украинских военных в южном Черкасском Поречье, к северу от Суджи.

Со ссылкой на кадры геолокации аналитики обращают внимание на атаки украинских военных к западу от Малой Локни, к северо-западу от Суджи.

Российские и украинские источники также публиковали противоречивую информацию о статусе Мартыновки, северо-восточнее Суджи.

По утверждениям ряда российских военкоров, подразделения оккупационной армии РФ якобы отразили атаки ВСУ, пытавшиеся вернуть село под свой контроль.

Танк армии РФ

А другие российские источники и украинский военный обозреватель Константин Машовец утверждали, что украинские войска вернулись и захватили Мартыновку.

По утверждениям россиян, украинские военные находятся в западной Судже и на западе Суджи в Гончаровке и Заолешенке, однако центральная и восточная зоны города превратились в серую зону.

Аналитики, ссылаясь на геолокационные данные, подтверждают, что украинские военные проводили атаки возле Заолешенко, юго-восточнее Гончаровки и юго-западнее Гоголевки, юго-западнее Суджи.

Известный российский блоггер утверждал, что есть неподтвержденная информация о том, что украинские войска действуют вблизи Борков и Спального, оба к юго-востоку от Суджи.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что украинские силы недавно действовали в районе Гуево, южнее Суджи.