По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные продвинулись на запад и северо-запад в Курской области.
Главные тезисы
- Украинские военные продвигаются на запад и северо-запад в Курской области, согласно аналитикам ISW.
- Продолжается динамичное продвижение ВСУ в различных районах, включая Черкасское Поречье и Гуево.
- Спорные данные о контроле над селами в Курской области показывают непрерывное продвижение украинских войск.
- Информация о ситуации в Курской области приводит к разногласиям между российскими и украинскими источниками.
- Геолокационные данные подтверждают продвижение украинских военных в разных направлениях, в том числе в районе Заолешкино и Гуево.
Что аналитики говорят о ситуации в Курской области
Аналитики ISW, ссылаясь на репортажи российских и украинских военкоров в течение 10 и 11 августа, отмечают, что ВСУ продвинулись к югу от Корнево до Снагоста.
Кадры с геолокацией на 11 августа свидетельствуют, что украинские военные недавно действовали на юго-востоке от Коренево.
При этом, ссылаясь на дополнительные геолокационные данные, аналитики отмечают, что ВСУ продвинулись вблизи Кремяного, восточнее Коренево.
Один из российских военкоров заявил о захвате украинскими военными Ольговки, восточнее Кореневого и западнее Кременного.
В то же время другие российские военкоры заявляли о продвижении ВСУ только в районе Ольговки и Кременного.
Как проходит продвижение ВСУ в Курской области
Кроме этого, аналитики добавляют, что данные геолокации свидетельствуют о продвижении украинских военных в южном Черкасском Поречье, к северу от Суджи.
Со ссылкой на кадры геолокации аналитики обращают внимание на атаки украинских военных к западу от Малой Локни, к северо-западу от Суджи.
Российские и украинские источники также публиковали противоречивую информацию о статусе Мартыновки, северо-восточнее Суджи.
По утверждениям ряда российских военкоров, подразделения оккупационной армии РФ якобы отразили атаки ВСУ, пытавшиеся вернуть село под свой контроль.
А другие российские источники и украинский военный обозреватель Константин Машовец утверждали, что украинские войска вернулись и захватили Мартыновку.
По утверждениям россиян, украинские военные находятся в западной Судже и на западе Суджи в Гончаровке и Заолешенке, однако центральная и восточная зоны города превратились в серую зону.
Аналитики, ссылаясь на геолокационные данные, подтверждают, что украинские военные проводили атаки возле Заолешенко, юго-восточнее Гончаровки и юго-западнее Гоголевки, юго-западнее Суджи.
Известный российский блоггер утверждал, что есть неподтвержденная информация о том, что украинские войска действуют вблизи Борков и Спального, оба к юго-востоку от Суджи.
Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что украинские силы недавно действовали в районе Гуево, южнее Суджи.
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