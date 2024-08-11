ВСУ взяли в плен десятки боевиков "Ахмата" в Курской области — видео

Вечером 11 августа проект “Хочу жить” сообщил, что украинские силы смогли существенно пополнить обменный фонд во время боев на российской Курщине. На этот раз в плен к ВСУ попали боевики "Ахмата".
Главные тезисы
- Украинские воины успешно провели рейд и задержали "ахматовцев" в Курской области.
- 11 августа ВСУ также зашли в Мартыновку и Гордеевку.
- Кроме того, поступает информация о начале сражений в Спальном и Борковах.
Украинские воины снова успешно"поохотились" за оккупантами в Курской области
Как отмечают украинские воины, "ахматовцы" пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, поскольку Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются.
Как иронично отмечает проект "Хочу жить", это действительно так, ведь они постоянно находятся в тылу, однако на этот раз события на Курщине развивались так динамично, что они просто не успели вовремя среагировать и убежать.
Более того, боевики “Ахмата” даже не пытались сопротивляться ВСУ.
Прорыв ВСУ в Курскую область — последние подробности
Ночью 11 августа появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины вошли в Мартыновку и пытаются закрепиться там.
Кроме того, под контроль украинских сил перешла Гордеевка.
По словам российских военкоров, по состоянию на 11 августа, кроме Махновки, вооруженные силы России потеряли контроль над Плеховым.
Военный рос-осинтер также подтверждает потерю Плехового, а также начало боев в окрестностях Борков и Спального.
Известно, что Гуево не контролируется российскими оккупантами.
Также появилась информация, что поселок Меловой к югу от Суджи тоже мог перейти под контроль ВСУ.
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