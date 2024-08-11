ВСУ взяли в плен десятки боевиков "Ахмата" в Курской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ взяли в плен десятки боевиков "Ахмата" в Курской области — видео

Ахмат
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Вечером 11 августа проект “Хочу жить” сообщил, что украинские силы смогли существенно пополнить обменный фонд во время боев на российской Курщине. На этот раз в плен к ВСУ попали боевики "Ахмата".

Главные тезисы

  • Украинские воины успешно провели рейд и задержали "ахматовцев" в Курской области.
  • 11 августа ВСУ также зашли в Мартыновку и Гордеевку.
  • Кроме того, поступает информация о начале сражений в Спальном и Борковах.

Украинские воины снова успешно"поохотились" за оккупантами в Курской области

А вот и те, кого матери брошенных российских срочников должны «благодарить» в первую очередь.Рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы.

Как отмечают украинские воины, "ахматовцы" пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, поскольку Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются.

Как иронично отмечает проект "Хочу жить", это действительно так, ведь они постоянно находятся в тылу, однако на этот раз события на Курщине развивались так динамично, что они просто не успели вовремя среагировать и убежать.

Более того, боевики “Ахмата” даже не пытались сопротивляться ВСУ.

Как показывает опыт прежних обменов, это очень правильное решение, поскольку российские переговорщики по обменам кадыровцев забирают в первую очередь.

Прорыв ВСУ в Курскую область — последние подробности

Ночью 11 августа появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины вошли в Мартыновку и пытаются закрепиться там.

Кроме того, под контроль украинских сил перешла Гордеевка.

Фото: скриншот

По словам российских военкоров, по состоянию на 11 августа, кроме Махновки, вооруженные силы России потеряли контроль над Плеховым.

Военный рос-осинтер также подтверждает потерю Плехового, а также начало боев в окрестностях Борков и Спального.

Известно, что Гуево не контролируется российскими оккупантами.

Также появилась информация, что поселок Меловой к югу от Суджи тоже мог перейти под контроль ВСУ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Война уже здесь. В Курской области паника из-за большого количества ликвидированных солдат РФ
армия РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Прорыв ВСУ в Курскую область. Как развиваются события в регионе
ВСУ
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российские оккупанты устроили новую провокацию на территории ЗАЭС — фото и видео
ЗАЭ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?