Вечером 11 августа проект “Хочу жить” сообщил, что украинские силы смогли существенно пополнить обменный фонд во время боев на российской Курщине. На этот раз в плен к ВСУ попали боевики "Ахмата".

Украинские воины снова успешно"поохотились" за оккупантами в Курской области

А вот и те, кого матери брошенных российских срочников должны «благодарить» в первую очередь.Рейдовые группы наловили этих кадыровцев глубоко в тылу от границы. Поделиться

Как отмечают украинские воины, "ахматовцы" пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, поскольку Рамзан Кадыров когда-то заявил, что бойцы "Ахмата" в плен не сдаются.

Как иронично отмечает проект "Хочу жить", это действительно так, ведь они постоянно находятся в тылу, однако на этот раз события на Курщине развивались так динамично, что они просто не успели вовремя среагировать и убежать.

Более того, боевики “Ахмата” даже не пытались сопротивляться ВСУ.

Как показывает опыт прежних обменов, это очень правильное решение, поскольку российские переговорщики по обменам кадыровцев забирают в первую очередь. Поделиться

Прорыв ВСУ в Курскую область — последние подробности

Ночью 11 августа появилась информация о том, что Вооруженные силы Украины вошли в Мартыновку и пытаются закрепиться там.

Кроме того, под контроль украинских сил перешла Гордеевка.

Фото: скриншот

По словам российских военкоров, по состоянию на 11 августа, кроме Махновки, вооруженные силы России потеряли контроль над Плеховым.

Военный рос-осинтер также подтверждает потерю Плехового, а также начало боев в окрестностях Борков и Спального.

Известно, что Гуево не контролируется российскими оккупантами.

Также появилась информация, что поселок Меловой к югу от Суджи тоже мог перейти под контроль ВСУ.