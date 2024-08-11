Российские оккупанты устроили новую провокацию на территории ЗАЭС — фото и видео

Вечером 11 августа появилась информация о том, что россияне подожгли в градирне Запорожской АЭС автомобильные шины в большом количестве.
Главные тезисы
- Местные украинские власти заявляют о попытке россиян посеять панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища.
- В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме.
- Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призывает местных сохранять спокойствие.
Что происходит на территории ЗАЭС
Первыми подробностями поделился глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
Что важно понимать, градирня — это специализированный теплообменник, в котором тепло от воды отводится преимущественно путем скрытых потерь тепла при испарении в контакте с воздушным потоком.
На последние события уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил факт пожара и добавил, что пока показатели радиации в норме.
По убеждению Евгения Евтушенко, российские оккупанты либо создают провокацию, либо пытаются создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища.
Он также подчеркнул, что в настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме.
Власти РФ создали военную часть Росгвардии на территории ЗАЭС
Как сообщил недавно Центр журналистских расследований, военная часть номер 6945 была зарегистрирована 30 июля 2024 года в оккупированном российскими захватчиками Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133.
Что важно понимать, именно по этому адресу размещаются промышленные мощности крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.
Несмотря на то, что доступ к информации о руководителе воинской части закрыт, журналисты смогли узнать кое-что об учредителе.
Как удалось выяснить, речь идет о Федеральной службе войск национальной гвардии России.
Таким образом, власти РФ пытаются предоставить легитимный статус пребыванию военных оккупационной армии РФ на территории захваченной станции.
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