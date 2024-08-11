Российские оккупанты устроили новую провокацию на территории ЗАЭС — фото и видео

Вечером 11 августа появилась информация о том, что россияне подожгли в градирне Запорожской АЭС автомобильные шины в большом количестве.

Что происходит на территории ЗАЭС

Первыми подробностями поделился глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

По неофициальной информации, полученной от источников с противоположного берега, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве, — сообщил он. Поделиться

Что важно понимать, градирня — это специализированный теплообменник, в котором тепло от воды отводится преимущественно путем скрытых потерь тепла при испарении в контакте с воздушным потоком.

На последние события уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он подтвердил факт пожара и добавил, что пока показатели радиации в норме.

Но пока российские террористы сохраняют контроль над атомной станцией, нормальной ситуация не может быть. Россия с первого дня захвата Запорожской АЭС использует ее сугубо для шантажа и Украины, и всей Европы и мира. Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению Евгения Евтушенко, российские оккупанты либо создают провокацию, либо пытаются создать панику в населенных пунктах на правом берегу бывшего водохранилища.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме.

Пока ЗАЭС работает в штатном режиме, насколько это возможно в условиях оккупации. Успокойтесь, пожалуйста, — сказано в заявлении главы Никопольской РВА. Поделиться

Власти РФ создали военную часть Росгвардии на территории ЗАЭС

Как сообщил недавно Центр журналистских расследований, военная часть номер 6945 была зарегистрирована 30 июля 2024 года в оккупированном российскими захватчиками Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133.

Что важно понимать, именно по этому адресу размещаются промышленные мощности крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

Несмотря на то, что доступ к информации о руководителе воинской части закрыт, журналисты смогли узнать кое-что об учредителе.

Как удалось выяснить, речь идет о Федеральной службе войск национальной гвардии России.

Таким образом, власти РФ пытаются предоставить легитимный статус пребыванию военных оккупационной армии РФ на территории захваченной станции.