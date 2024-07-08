Россияне не производят необходимые ремонты на оккупированной ЗАЭС

В настоящее время нет подробной информации о техническом состоянии оборудования на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.

Состояние оборудования на оккупированной Россией ЗАЭС неизвестно

Как сообщил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков, на сегодняшний день фактически неизвестно детально техническое состояние оборудования и систем безопасности на Запорожской АЭС. Речь идет о трубопроводах, машинах, механизмах, насосном оборудовании.

По его словам, оккупационная администрация станции не выполняет требования регламентов по безопасности, не проводит в должном объеме ремонты и техническое обслуживание.

Кориков также напомнил, что сейчас информация из системы радиационного мониторинга на ЗАЭС не поступает в режиме онлайн в Энергоатом и МАГАТЭ. Он пояснил, что всего система состоит из 18 станций мониторинга, из которых 4 станции выведены из строя.

Это уменьшает наши возможности контроля радиационного состояния на Запорожской АЭС и прилегающей территории, подчеркнул руководитель ДИЯРУ. Поделиться

Какая ситуация на ЗАЭС

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 г. и с тех пор работает под их контролем. Станцию несколько раз полностью отсоединяли от сети. С сентября 2022 года на станции находится миссия МАГАТЭ.

Украина настаивает на выводе российских окупантов со станции. Президент Владимир Зеленский отмечает, что пока на ЗАЭС находятся российские солдаты, мир остается на грани ядерной катастрофы. Россия отказывается создавать в ЗАЭС демилитаризованную зону.

В июне 2024 года МАГАТЭ заявило, что на оккупированной ЗАЭС нарушены все принципы ядерной безопасности.