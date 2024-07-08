Росіяни не проводять необхідні ремонти на окупованій ЗАЕС

Зараз немає детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.
Головні тези:
- Технічний стан обладнання на окупованій росіянами ЗАЕС на сьогодні невідомий, оскільки ремонти та обслуговування не проводяться належним чином.
- Україна настоює на виведенні російських окупантів зі станції через загрозу ядерної катастрофи.
- МАГАТЕ зафіксувало порушення принципів ядерної безпеки на окупованій ЗАЕС, що створює серйозну загрозу для оточуючого середовища та населення.
Стан обладнання на окупованій Росією ЗАЕС наразі невідомий
Як повідомив голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков, на сьогодні фактично невідомий детально технічний стан обладнання і систем безпеки на Запорізькій АЕС. Мова йде про трубопроводи, машини, механізми, насосне обладнання.
За його словами, окупаційна адміністрація станції не виконує вимоги регламентів з безпеки, не проводить у належному обсязі ремонти й технічне обслуговування тощо.
Коріков також нагадав, що зараз інформація із системи радіаційного моніторингу на ЗАЕС не надходить у режимі онлайн до Енергоатома та до МАГАТЕ. Він пояснив, що всього система складається із 18 станцій моніторингу, з яких 4 станції виведені з ладу.
Яка ситуація на ЗАЕС
ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ.
Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.
У червні 2024 року МАГАТЕ заявило, що на окупованій ЗАЕС порушені всі принципи ядерної безпеки.
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