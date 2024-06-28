Армія РФ знищила одну зі станцій радіаційного моніторингу ЗАЕС — МАГАТЕ

Цього тижня через обстріл та пожежу була зруйнована станція зовнішнього радіаційного моніторингу. Вона розташовується біля ЗАЕС.

Біля ЗАЕС зруйнована станція радіаційного моніторингу

За словами гендиректора МАГАТЕ Маріано Гроссі, це ще більше знизило ефективність здатності виявляти і вимірювати будь-які радіоактивні викиди під час аварійних ситуацій.

У заяві зазначається, що станція знаходилася приблизно за 16 кілометрів від ЗАЕС.

Також у МАГАТЕ додають, що наразі функціонують 4 із 14 станцій, які діяли до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Останній інцидент стався всього через кілька днів після того, як 16-годинна відсутність електроенергії в місті Енергодар… призвела до тимчасової зупинки роботи деяких станцій радіологічного моніторингу навколишнього середовища після того, як у них розрядилася резервна батарея, — зазначає Гроссі. Поширити

Втрата однієї станції радіаційного моніторингу не має прямого впливу на безпеку на ЗАЕС, але вона є частиною безперервного послаблення заходів безпеки під час війни, що залишається глибоким джерелом занепокоєння.

У повідомленні додають, що ЗАЕС продовжує стикатися з іншими викликами, пов'язаними ядерною безпекою під час війни.

Зокрема, на минулому тижні експерти МАГАТЕ протягом більшості днів чули вибухи на певній відстані від станції.

Яка ситуація на ЗАЕС

ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. З вересня 2022 року на станції перебуває місія МАГАТЕ.

Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Президент Володимир Зеленський наголошує, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі ядерної катастрофи». Росія відмовляється створювати на ЗАЕС демілітаризовану зону.

У червні 2024 року МАГАТЕ заявило, що на окупованій ЗАЕС порушені всі принципи ядерної безпеки.