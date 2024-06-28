Армия РФ уничтожила одну из станций радиационного мониторинга ЗАЭС — МАГАТЭ

На этой неделе из-за обстрела и пожара была разрушена станция внешнего радиационного мониторинга. Она располагается у ЗАЭС.

У ЗАЭС разрушена станция радиационного мониторинга

По словам гендиректора МАГАТЭ Мариано Гросси, это еще больше снизило эффективность способности выявлять и измерять любые радиоактивные выбросы во время аварийных ситуаций.

В заявлении отмечается, что станция находилась примерно в 16 километрах от ЗАЭС.

Также в МАГАТЭ добавляют, что в настоящее время функционируют 4 из 14 станций, действовавших до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Последний инцидент произошел всего через несколько дней после того, как 16-часовое отсутствие электроэнергии в городе Энергодар привело к временной остановке работы некоторых станций радиологического мониторинга окружающей среды после того, как у них разрядилась резервная батарея, — отмечает Гросси. Поделиться

Потеря одной станции радиационного мониторинга не оказывает прямого влияния на безопасность на ЗАЭС, но она является частью непрерывного ослабления мер безопасности во время войны, что остается глубоким источником беспокойства.

В сообщении добавляют, что ЗАЭС продолжает сталкиваться с другими вызовами, связанными с ядерной безопасностью во время войны.

В частности, на прошлой неделе эксперты МАГАТЭ в течение большинства дней слышали взрывы на расстоянии от станции.

Какая ситуация на ЗАЭС

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 г. и с тех пор работает под их контролем. Станцию несколько раз полностью отсоединяли от сети. С сентября 2022 года на станции находится миссия МАГАТЭ.

Украина настаивает на выводе российских окупантов со станции. Президент Владимир Зеленский отмечает, что пока на ЗАЭС находятся российские солдаты, мир остается на грани ядерной катастрофы. Россия отказывается создавать в ЗАЭС демилитаризованную зону.

В июне 2024 года МАГАТЭ заявило, что на оккупированной ЗАЭС нарушены все принципы ядерной безопасности.