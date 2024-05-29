Российские оккупанты продолжают использовать территорию захваченной Запорожской АЭС в качестве военной базы для чеченских боевиков.
В одном из помещений захваченной ЗАЭС чеченские боевики обустроили тир
На оккупированной ЗАЭС в Энергодаре находятся чеченские подразделения росгвардии "Ахмат" (ОМОН и СОБР), которые обустроили на станции военную базу.
В одном из помещений чеченцы даже создали тир.
По словам мэра временно оккупированного Энергодара Дмитрия Орлова, ЗАЭС уже третий год "работает как военная база".
Персоналу атомной станции приходится ощущать на себе и психологическое, и физическое давление, и пытки окупантов.
Сейчас около десяти человек удерживают в оккупационных застенках за свою проукраинскую позицию или просто за то, что у них что-то нашли в телефоне или квартире.
Перезапуск ЗАЭС может привести к ядерной катастрофе
Перезапуск работы оккупированной украинской Запорожской АЭС может привести к ядерной катастрофе на объекте. Об этом сообщил специалист по ядерным вопросам Greenpeace Шон Берни.
Берни отметил, что на ЗАЭС не работает обученный и опытный украинский персонал, время от времени АЭС полностью обесточивается, то есть на объекте уже давно нет безопасных условий. А с перезапуском уровень безопасности станет еще ниже.
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