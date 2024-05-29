Россия использует захваченную ЗАЭС как военную базу для чеченских боевиков
Категория
Украина
Дата публикации

Россия использует захваченную ЗАЭС как военную базу для чеченских боевиков

Чеченские боевики
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Источник:  ЦНС

Российские оккупанты продолжают использовать территорию захваченной Запорожской АЭС в качестве военной базы для чеченских боевиков.

В одном из помещений захваченной ЗАЭС чеченские боевики обустроили тир

На оккупированной ЗАЭС в Энергодаре находятся чеченские подразделения росгвардии "Ахмат" (ОМОН и СОБР), которые обустроили на станции военную базу.

В одном из помещений чеченцы даже создали тир.

Присутствие боевиков и их техники на станции оккупанты объясняют якобы охраной объекта, но на самом деле техника и боевики привлечены к патрулированию городом и репрессиям против украинцев, — говорится в сообщении сопротивления.

По словам мэра временно оккупированного Энергодара Дмитрия Орлова, ЗАЭС уже третий год "работает как военная база".

Персоналу атомной станции приходится ощущать на себе и психологическое, и физическое давление, и пытки окупантов.

Сейчас около десяти человек удерживают в оккупационных застенках за свою проукраинскую позицию или просто за то, что у них что-то нашли в телефоне или квартире.

Перезапуск ЗАЭС может привести к ядерной катастрофе

Перезапуск работы оккупированной украинской Запорожской АЭС может привести к ядерной катастрофе на объекте. Об этом сообщил специалист по ядерным вопросам Greenpeace Шон Берни.

В последний месяц мы видели сигналы, что Росатом планирует перезапустить Запорожскую АЭС. В документе, который был передан МАГАТЭ на прошлой неделе, российское правительство открывает свои планы по строительству новой насосной станции на ЗАЭС... поскольку россияне уничтожили Каховский резервуар. Вода из него охлаждала ЗАЭС.

Берни отметил, что на ЗАЭС не работает обученный и опытный украинский персонал, время от времени АЭС полностью обесточивается, то есть на объекте уже давно нет безопасных условий. А с перезапуском уровень безопасности станет еще ниже.

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