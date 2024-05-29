Росія використовує захоплену ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія використовує захоплену ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків

Чеченські бойовики
Джерело:  ЦНС

Російські окупанти продовжують використовувати територію захопленої Запорізької АЕС як військової бази для чеченських бойовиків. 

В одному з приміщень захопленої ЗАЕС чеченські бойовики облаштували тир

Наразі на окупованій ЗАЕС в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції військову базу. 

В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців, — ідеться у повідомленні Центру національного спротиву.

За словами мера тимчасово окупованого Енергодара Дмитра Орлова, ЗАЕС уже третій рік поспіль "працює як військова база".

Персоналу атомної станції доводиться відчувати на собі й психологічний, і фізичний тиск, і тортури окупантів.

Зараз близько десяти осіб утримують в окупаційних катівнях за свою проукраїнську позицію або просто за те, що в них щось знайшли в телефоні або квартирі.

Перезапуск ЗАЕС може призвести до ядерної катастрофи

Перезапуск роботи окупованої української Запорізької АЕС може призвести до ядерної катастрофи на об’єкті. Про це повідомив спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Шон Берні.

В останній місяць ми бачили сигнали, що "Росатом" планує перезапустити Запорізьку АЕС. В документі, який було передано МАГАТЕ минулого тижня російський уряд відкриває свої плани щодо будівництва нової насосної станції на ЗАЕС... оскільки росіяни знищили Каховський резервуар. Вода з нього охолоджувала ЗАЕС.

Берні зазначив,  що наразі на ЗАЕС не працює навчений та досвічений український персонал, час від часу АЕС повністю знеструмлюється, тобто на об'єкті вже давно немає безпечних умов. А із перезапуском рівень безпеки стане ще нижчим.

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