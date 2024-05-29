В одному з приміщень захопленої ЗАЕС чеченські бойовики облаштували тир

Наразі на окупованій ЗАЕС в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції військову базу.

В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців, — ідеться у повідомленні Центру національного спротиву. Поширити

За словами мера тимчасово окупованого Енергодара Дмитра Орлова, ЗАЕС уже третій рік поспіль "працює як військова база".

Персоналу атомної станції доводиться відчувати на собі й психологічний, і фізичний тиск, і тортури окупантів.

Зараз близько десяти осіб утримують в окупаційних катівнях за свою проукраїнську позицію або просто за те, що в них щось знайшли в телефоні або квартирі.

Перезапуск ЗАЕС може призвести до ядерної катастрофи

Перезапуск роботи окупованої української Запорізької АЕС може призвести до ядерної катастрофи на об’єкті. Про це повідомив спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Шон Берні.

В останній місяць ми бачили сигнали, що "Росатом" планує перезапустити Запорізьку АЕС. В документі, який було передано МАГАТЕ минулого тижня російський уряд відкриває свої плани щодо будівництва нової насосної станції на ЗАЕС... оскільки росіяни знищили Каховський резервуар. Вода з нього охолоджувала ЗАЕС. Поширити

Берні зазначив, що наразі на ЗАЕС не працює навчений та досвічений український персонал, час від часу АЕС повністю знеструмлюється, тобто на об'єкті вже давно немає безпечних умов. А із перезапуском рівень безпеки стане ще нижчим.