ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту — деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗАЕС знову опинилася на межі блекауту — деталі

НАЕК "Енергоатом"
ЗАЕС

Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) знову загрожує повне вимкнення. 23 травня на окупованій росіянами станції відключилась зовнішня повітряна лінія.

ЗАЕС знову знаходиться у катастрофічному стані

Зовнішня повітряня лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України, відімкнулася.

Про це повідомляє Енергоатом.

Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ "Дніпровська", що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із Об’єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша АЕС Європи зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ "Запорізька ТЕС — Феросплавна", — пише "Енергоатом".

Якщо ж станеться відмова від лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна", це загрожуватиме аварією на станції.

В "Енергоатомі" нагадують про те, що від початку окупації ЗАЕС вже пережила вісім повних блекаутів й один частковий. Під час останнього були запущені дизель-генератори й система безпеки.

Перезапуск ЗАЕС може призвести до ядерної катастрофи

Перезапуск роботи окупованої української Запорізької АЕС може призвести до ядерної катастрофи на об’єкті. Про це в ефірі телемарафону повідомив спеціаліст з ядерних питань Greenpeace Шон Берні.

В останній місяць ми бачили сигнали, що "Росатом" планує перезапустити Запорізьку АЕС. В документі, який було передано МАГАТЕ минулого тижня російський уряд відкриває свої плани щодо будівництва нової насосної станції на ЗАЕС... оскільки росіяни знищили Каховський резервуар. Вода з нього охолоджувала ЗАЕС.

Берні зазначив,  що наразі на ЗАЕС не працює навчений та досвічений український персонал, час від часу АЕС повністю знеструмлюється, тобто на об'єкті вже давно немає безпечних умов. А із перезапуском рівень безпеки стане ще нижчим.

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