ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута — детали

ЗАЭС снова находится в катастрофическом состоянии

Внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины, отключилась.

Об этом сообщает Энергоатом.

Сегодня, 23 мая 2024, в 13:31 отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ "Днепровская", соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины. В настоящее время крупнейшая АЭС Европы соединена с украинской энергосистемой только по линии электропередачи ВЛ-330 кВ "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", — пишет "Энергоатом".

Если же произойдет отказ от линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная", это будет угрожать аварией на станции.

В "Энергоатоме" напоминают о том, что с начала оккупации ЗАЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный. Во время последнего были запущены дизель-генераторы и система безопасности. Поделиться

Перезапуск ЗАЭС может привести к ядерной катастрофе

Перезапуск работы оккупированной украинской Запорожской АЭС может привести к ядерной катастрофе на объекте. Об этом в эфире телемарафона сообщил специалист по ядерным вопросам Greenpeace Шон Берни.

В последний месяц мы видели сигналы, что Росатом планирует перезапустить Запорожскую АЭС. В документе, который был передан МАГАТЭ на прошлой неделе, российское правительство открывает свои планы по строительству новой насосной станции на ЗАЭС... поскольку россияне уничтожили Каховский резервуар. Вода из него охлаждала ЗАЭС.

Берни отметил, что на ЗАЭС не работает обученный и опытный украинский персонал, время от времени АЭС полностью обесточивается, то есть на объекте уже давно нет безопасных условий. А с перезапуском уровень безопасности станет еще ниже.