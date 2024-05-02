В ГУР МО сообщили, что их подразделения активных действий получили доказательства использования российскими оккупантами дронов-камикадзе над ядерными реакторами захваченной Запорожской атомной электростанции.

Видео с российского дрона над ЗАЭС

В ГУР показали видео с российского fpv-беспилотника, полученное с помощью радиоэлектронной разведки, содержащее маркировку UT4D.TT.

Это указывает на поставку дрона оккупационным войскам министерством обороны РФ.

Траектория полета российского дрона-камикадзе пролегает над энергоблоками ЗАЭС в сторону подконтрольных Украине Никопольской и Марганецкой общин, подвергающихся постоянным атакам врага.

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк подчеркнул, что россияне используют территорию ЗАЭС для запусков беспилотников, пользуясь тем, что Силы безопасности и обороны Украины не могут наносить ответный огонь в полуторакилометровой зоне вокруг станции.

Оккупанты оборудовали пусковые площадки для своих БПЛА прямо у шестого реактора ЗАЭС.

Кроме того, с лета 2023 года территорию захваченной атомной электростанции россияне начали использовать для тренировок пилотов fpv-дронов - этим занимается так называемая школа "Архангел", которая финансируется главным управлением генштаба ВС РФ (бывшее "ГРУ").

Перечисленные факты и доказательства ― очередное свидетельство преступной и безответственной деятельности государства-агрессора России на оккупированном им ядерном объекте, которое может иметь катастрофические последствия, — говорится в заявлении ГУР. Поделиться

Взрывы на ЗАЭС

7 апреля МАГАТЭ сообщило о взрыве БпЛА на территории оккупированной армией РФ Запорожской АЭС.

Россияне заявляют, что БпЛА якобы взорвался над куполом остановленного реактора.

18 апреля оккупанты сообщили присутствующим на станции экспертам МАГАТЭ о новой попытке атаки беспилотника на учебный центр ЗАЭС.

Однако они не предоставили других подробностей и не пустили экспертов на место инцидента для его оценки.