У ГУР показали докази використання росіянами ударних дронів над ЗАЕС

У ГУР МО повідомили, що їхні підрозділи активних дій здобули докази використання російськими окупантами дронів-камікадзе над ядерними реакторами захопленої Запорізької атомної електростанції.

Відео з російського дрона над ЗАЕС

У ГУР показали відео з російського fpv-безпілотника, отримане за допомогою засобів радіоелектронної розвідки, яке містить маркування UT4D.TT.

Це вказує на поставку дрона окупаційним військам міністерством оборони РФ.

Траєкторія польоту російського дрона-камікадзе пролягає над енергоблоками ЗАЕС у бік підконтрольних Україні Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних атак ворога.

Представник ГУР МО України Андрій Черняк наголосив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків безпілотників, користуючись тим, що Сили безпеки і оборони України не можуть завдавати вогню у відповідь у півторакілометровій зоні довкола станції.

Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля шостого реактора ЗАЕС.

Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів ― цим займається так звана школа “Арханґєл”, яка фінансується головним управлінням генштабу ЗС РФ (колишнє “ГРУ”).

Перелічені факти і докази ― чергове свідчення злочинної та безвідповідальної діяльності держави-агресора Росії на окупованому нею ядерному об’єкті, яка може мати катастрофічні наслідки, — йдеться в заяві ГУР. Поширити

Вибухи на ЗАЕС

7 квітня МАГАТЕ повідомило про вибух БпЛА на території окупованої армією РФ Запорізької АЕС.

Росіяни заявляють, що БпЛА нібито вибухнув над куполом зупиненого реактора.

18 квітня окупанти повідомили присутнім на станції експертам МАГАТЕ про нову спробу атаки безпілотника на навчальний центр ЗАЕС.

Однак вони не надали інших подробиць та не пустили експертів до місця інциденту для його оцінки.