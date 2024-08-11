Російські окупанти влаштували нову провокацію на території ЗАЕС — фото та відео

Увечері 11 серпня з'явилася інформація про те, що росіяни підпалили в градирні Запорізької АЕС автомобільні шини у великій кількості.

Що відбувається на території ЗАЕС

Першими подробицями поділився очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

За неофіційною інформацією, отриманою від джерел з протилежного берега, — росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості, — повідомив він. Поширити

Що важливо розуміти, градирня — це спеціалізований теплообмінник, у якому тепло від води відводиться переважно шляхом прихованих втрат тепла під час випаровування в контакті з повітряним потоком.

На останні події уже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він підтвердив факт пожежі та додав, що наразі показники щодо радіації в нормі.

Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу. Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки. Володимир Зеленський Президент України

На переконання Євгена Євтушенка, російські окупанти або створюють провокацію, або намагаються створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.

Він також наголосив, що наразі Запорізька АЕС працює в штатному режимі.

Наразі, ЗАЕС працює в штатному режимі, наскільки це можливо в умовах окупації. Заспокойтесь, будь ласка, — йдеться в заяві очільника Нікопольської РВА. Поширити

Влада РФ створила військову частину Росгвардії на території ЗАЕС

Як повідомив нещодавно Центр журналістських розслідувань, військова частина номер 6945 була зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому російськими загарбниками Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133.

Що важливо розуміти, саме за цією адресою розміщуються промислові потужності найбільшої в Європі Запорізької АЕС.

Попри те, що доступ до інформації про керівника військової частини закритий, журналісти змоги дізнатися дещо про засновника.

Як вдалося з’ясувати, йдеться про Федеральну службу військ національної гвардії Росії.

Таким чином влада РФ намагається надати легітимний статус перебуванню військових окупаційної армії РФ на території захопленої станції.