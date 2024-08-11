Російські окупанти влаштували нову провокацію на території ЗАЕС — фото та відео

Увечері 11 серпня з'явилася інформація про те, що росіяни підпалили в градирні Запорізької АЕС автомобільні шини у великій кількості.
Головні тези:
- Місцева українська влада заявляє про спробу росіян посіяти паніку у населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.
- Наразі Запорізька АЕС працює в штатному режимі.
- Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликає місцевих зберігати спокій.
Що відбувається на території ЗАЕС
Першими подробицями поділився очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Що важливо розуміти, градирня — це спеціалізований теплообмінник, у якому тепло від води відводиться переважно шляхом прихованих втрат тепла під час випаровування в контакті з повітряним потоком.
На останні події уже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він підтвердив факт пожежі та додав, що наразі показники щодо радіації в нормі.
На переконання Євгена Євтушенка, російські окупанти або створюють провокацію, або намагаються створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.
Він також наголосив, що наразі Запорізька АЕС працює в штатному режимі.
Влада РФ створила військову частину Росгвардії на території ЗАЕС
Як повідомив нещодавно Центр журналістських розслідувань, військова частина номер 6945 була зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому російськими загарбниками Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133.
Що важливо розуміти, саме за цією адресою розміщуються промислові потужності найбільшої в Європі Запорізької АЕС.
Попри те, що доступ до інформації про керівника військової частини закритий, журналісти змоги дізнатися дещо про засновника.
Як вдалося з’ясувати, йдеться про Федеральну службу військ національної гвардії Росії.
Таким чином влада РФ намагається надати легітимний статус перебуванню військових окупаційної армії РФ на території захопленої станції.
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