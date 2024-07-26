Що відомо про останні небезпечні інциденти поблизу ЗАЕС

Протягом останнього тижня експерти МАГАТЕ продовжували чути вибухи і постріли на різних відстанях від майданчика, - йдеться у заяві представників моніторингової місії. Поширити

Танки армії РФ на окупованій ЗАЕС

Підкреслюється, що спостерігачі також провели оцінку ремонтних робіт на майданчику ЗАЕС та перевірили наявність необхідних запасних частин для станції.

Окрім цього, за інформацією МАГАТЕ, останніми днями фахівці спостерігали за обслуговуванням компонентів головного електричного трансформатора енергоблока №3, які розбирали для технічного обслуговування.

Також були перевірки планових робіт в реакторному залі та допоміжній будівлі енергоблока №6. При цьому у МАГАТЕ наголошують, що під час відвідування турбінної зали енергоблока №6 спостерігачі не отримали доступу до його західної частини.

Що відомо про неналежне обслуговування ЗАЕС російськими окупантами

Зараз немає детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомив голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков, на сьогодні фактично невідомий детально технічний стан обладнання і систем безпеки на Запорізькій АЕС. Мова йде про трубопроводи, машини, механізми, насосне обладнання.

Коріков також нагадав, що зараз інформація із системи радіаційного моніторингу на ЗАЕС не надходить у режимі онлайн до Енергоатома та до МАГАТЕ. Він пояснив, що всього система складається із 18 станцій моніторингу, з яких 4 станції виведені з ладу.