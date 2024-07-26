По информации представителей мониторинговой миссии МАГАТЭ, в течение прошлой недели вблизи Запорожской АЭС фиксировались взрывы и стрельба.

Что известно о последних опасных инцидентах вблизи ЗАЭС

В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от площадки, говорится в заявлении представителей мониторинговой миссии. Поделиться

Танки армии РФ на оккупированной ЗАЭС

Подчеркивается, что наблюдатели также провели оценку ремонтных работ на площадке ЗАЭС и проверили наличие запасных частей для станции.

Кроме этого, по информации МАГАТЭ, в последние дни специалисты наблюдали за обслуживанием компонентов главного электрического трансформатора энергоблока №3, которые разбирали для технического обслуживания.

Также были проверки плановых работ в реакторном зале и вспомогательном здании энергоблока №6. При этом в МАГАТЭ отмечают, что во время посещения турбинного зала энергоблока №6 наблюдатели не получили доступ к его западной части.

Что известно о ненадлежащем обслуживании ЗАЭС российскими оккупантами

В настоящее время нет подробной информации о техническом состоянии оборудования на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.

Как сообщил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков, на сегодняшний день фактически неизвестно детально техническое состояние оборудования и систем безопасности на Запорожской АЭС. Речь идет о трубопроводах, машинах, механизмах, насосном оборудовании.

Кориков также напомнил, что сейчас информация из системы радиационного мониторинга на ЗАЭС не поступает в режиме онлайн в Энергоатом и МАГАТЭ. Он пояснил, что всего система состоит из 18 станций мониторинга, из которых 4 станции выведены из строя.