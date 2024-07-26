По информации представителей мониторинговой миссии МАГАТЭ, в течение прошлой недели вблизи Запорожской АЭС фиксировались взрывы и стрельба.
Главные тезисы
- Мониторинговая миссия МАГАТЭ сообщила о взрывах и стрельбе возле ЗАЭС в течение недели.
- Эксперты отметили недоступность некоторых площадок на станции для наблюдателей.
- Отсутствует подробная информация о техническом состоянии оборудования на ЗАЭС.
- Система радиационного мониторинга на ЗАЭС не функционирует на полную мощность.
- Техническое состояние и безопасность Запорожской АЭС требуют немедленного внимания и корректировки.
Что известно о последних опасных инцидентах вблизи ЗАЭС
Подчеркивается, что наблюдатели также провели оценку ремонтных работ на площадке ЗАЭС и проверили наличие запасных частей для станции.
Кроме этого, по информации МАГАТЭ, в последние дни специалисты наблюдали за обслуживанием компонентов главного электрического трансформатора энергоблока №3, которые разбирали для технического обслуживания.
Также были проверки плановых работ в реакторном зале и вспомогательном здании энергоблока №6. При этом в МАГАТЭ отмечают, что во время посещения турбинного зала энергоблока №6 наблюдатели не получили доступ к его западной части.
Что известно о ненадлежащем обслуживании ЗАЭС российскими оккупантами
В настоящее время нет подробной информации о техническом состоянии оборудования на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.
Как сообщил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков, на сегодняшний день фактически неизвестно детально техническое состояние оборудования и систем безопасности на Запорожской АЭС. Речь идет о трубопроводах, машинах, механизмах, насосном оборудовании.
Кориков также напомнил, что сейчас информация из системы радиационного мониторинга на ЗАЭС не поступает в режиме онлайн в Энергоатом и МАГАТЭ. Он пояснил, что всего система состоит из 18 станций мониторинга, из которых 4 станции выведены из строя.
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