МАГАТЭ заявляет о взрывах и стрельбе вблизи ЗАЭС в течение недели
Категория
Украина
Дата публикации

МАГАТЭ заявляет о взрывах и стрельбе вблизи ЗАЭС в течение недели

ЗАЕС
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Источник:  МАГАТЭ

По информации представителей мониторинговой миссии МАГАТЭ, в течение прошлой недели вблизи Запорожской АЭС фиксировались взрывы и стрельба.

Главные тезисы

  • Мониторинговая миссия МАГАТЭ сообщила о взрывах и стрельбе возле ЗАЭС в течение недели.
  • Эксперты отметили недоступность некоторых площадок на станции для наблюдателей.
  • Отсутствует подробная информация о техническом состоянии оборудования на ЗАЭС.
  • Система радиационного мониторинга на ЗАЭС не функционирует на полную мощность.
  • Техническое состояние и безопасность Запорожской АЭС требуют немедленного внимания и корректировки.

Что известно о последних опасных инцидентах вблизи ЗАЭС

В течение последней недели эксперты МАГАТЭ продолжали слышать взрывы и выстрелы на разных расстояниях от площадки, говорится в заявлении представителей мониторинговой миссии.

В МАГАТЭ заявляют о взрывах и стрельбе вблизи ЗАЭС
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Подчеркивается, что наблюдатели также провели оценку ремонтных работ на площадке ЗАЭС и проверили наличие запасных частей для станции.

Кроме этого, по информации МАГАТЭ, в последние дни специалисты наблюдали за обслуживанием компонентов главного электрического трансформатора энергоблока №3, которые разбирали для технического обслуживания.

Также были проверки плановых работ в реакторном зале и вспомогательном здании энергоблока №6. При этом в МАГАТЭ отмечают, что во время посещения турбинного зала энергоблока №6 наблюдатели не получили доступ к его западной части.

Что известно о ненадлежащем обслуживании ЗАЭС российскими оккупантами

В настоящее время нет подробной информации о техническом состоянии оборудования на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции.

Как сообщил председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков, на сегодняшний день фактически неизвестно детально техническое состояние оборудования и систем безопасности на Запорожской АЭС. Речь идет о трубопроводах, машинах, механизмах, насосном оборудовании.

Кориков также напомнил, что сейчас информация из системы радиационного мониторинга на ЗАЭС не поступает в режиме онлайн в Энергоатом и МАГАТЭ. Он пояснил, что всего система состоит из 18 станций мониторинга, из которых 4 станции выведены из строя.

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