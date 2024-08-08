За інформацією представників Центру журналістських розслідувань, російські окупанти зареєстрували створення військової частини для росгвардії в окупованому Енергодарі у Запорізькій області, поряд із захопленою ЗАЕС.

Що відомо про створення Росією військової частини росгвардії на території ЗАЕС

За інформацією журналістів, військова частина номер 6945 була зареєстрована 30 липня цього року в окупованому злочинною армією РФ Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133.

Підкреслюється, що саме за цією адресою розміщуються промислові потужності найбільшої в Європі Запорізької АЕС.

Журналісти додають, що доступ до інформації про керівника військової частини закритий, однак вдалось дещо дізнатись про засновника.

Права засновника виконує федеральна служба військ національної гвардії Росії, - підкреслюють розслідувачі із посиланням на документи. Поширити

Журналісти зазначають, що таким чином фактично російські окупанти намагаються надати легітимний статус перебуванню військових окупаційної армії РФ на території захопленої станції.

Що наразі відбувається на території ЗАЕС

Глава міськради окупованого Енергодару Дмитро Орлов зазначає, що наразі на території ЗАЕС перебуває близько тисячі військових окупаційної армії РФ, які мають на озброєнні серед іншого фугасну зброю.

Автомобіль представників МАГАТЕ на ЗАЕС

Також на станції працюють кілька тисяч співробітників, найнятих компанією, яка пов'язана з російським "Росатомом".

Співробітник АЕС, який відмовляється підписати договір з оператором, — компанією, що належить російському атомному концерну "Росатом" — більше не має права на територію АЕС. Нині є 2 тисячі кваліфікованих працівників, які уклали контракт з компанією "Росатом". Зараз росіяни шукають кадри. Зараз вони найняли ще 2 тис співробітників. Але це не кваліфіковані працівники, - пояснює Орлов в інтерв'ю німецькому виданню "Taz". Поширити

За словами Орлова, усі шість атомних реакторів станції зараз перебувають в стані холодної зупинки, який, на його думку, є "найнебезпечнішим способом закриття реактора".