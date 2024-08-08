Росія створила військову частину росгвардії на території ЗАЕС
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія створила військову частину росгвардії на території ЗАЕС

ЗАЕС
Джерело:  online.ua

За інформацією представників Центру журналістських розслідувань, російські окупанти зареєстрували створення військової частини для росгвардії в окупованому Енергодарі у Запорізькій області, поряд із захопленою ЗАЕС. 

Головні тези:

  • Створювана російська військова частина росгвардії на території окупованої ЗАЕС - загроза для безпеки регіону.
  • Уже близько тисячі військових окупаційної армії РФ перебувають на території енергетичного об'єкту.
  • Російські окупанти пробують легалізувати свою присутність через створення військової частини росгвардії.
  • Працівники російської компанії, пов'язаної з "Росатомом", контролюють доступ на територію АЕС, що створює додаткові загрози безпеці.
  • Реактори ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, що за словами експертів, є найнебезпечнішим способом закриття.

Що відомо про створення Росією військової частини росгвардії на території ЗАЕС

За інформацією журналістів, військова частина номер 6945 була зареєстрована 30 липня цього року в окупованому злочинною армією РФ Енергодарі за адресою вул. Промислова, 133.

Підкреслюється, що саме за цією адресою розміщуються промислові потужності найбільшої в Європі Запорізької АЕС.

Журналісти додають, що доступ до інформації про керівника військової частини закритий, однак вдалось дещо дізнатись про засновника.

Права засновника виконує федеральна служба військ національної гвардії Росії, - підкреслюють розслідувачі із посиланням на документи.

Журналісти зазначають, що таким чином фактично російські окупанти намагаються надати легітимний статус перебуванню військових окупаційної армії РФ на території захопленої станції.

Що наразі відбувається на території ЗАЕС

Глава міськради окупованого Енергодару Дмитро Орлов зазначає, що наразі на території ЗАЕС перебуває близько тисячі військових окупаційної армії РФ, які мають на озброєнні серед іншого фугасну зброю.

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Також на станції працюють кілька тисяч співробітників, найнятих компанією, яка пов'язана з російським "Росатомом".

Співробітник АЕС, який відмовляється підписати договір з оператором, — компанією, що належить російському атомному концерну "Росатом" — більше не має права на територію АЕС. Нині є 2 тисячі кваліфікованих працівників, які уклали контракт з компанією "Росатом". Зараз росіяни шукають кадри. Зараз вони найняли ще 2 тис співробітників. Але це не кваліфіковані працівники, - пояснює Орлов в інтерв'ю німецькому виданню "Taz".

За словами Орлова, усі шість атомних реакторів станції зараз перебувають в стані холодної зупинки, який, на його думку, є "найнебезпечнішим способом закриття реактора".

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