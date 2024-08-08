По информации представителей Центра журналистских расследований, российские оккупанты зарегистрировали создание воинской части для росгвардии в оккупированном Энергодаре в Запорожской области, рядом с захваченной ЗАЭС.
Главные тезисы
- Создание воинской части росгвардии на ЗАЭС усиливает напряженную обстановку в регионе и вызывает серьезные опасения по вопросам безопасности.
- Оккупанты стремятся легализовать свое присутствие на атомной станции через военную составляющую, оставляя ряд угроз для окружающих.
- Закрытие реакторов ЗАЭС методом холодной остановки считается высокорискованным и может создавать дополнительные опасности для окружающей среды.
- Работники, связанные с “Росатомом”, контролируют доступ на территорию станции, увеличивая риск безопасности и возможные последствия.
- Создание воинской части росгвардии на ЗАЭС вызывает серьезные обеспокоенность и требует внимания международного сообщества для предотвращения возможных кризисных ситуаций.
Что известно о создании Россией воинской части росгвардии на территории ЗАЭС
По информации журналистов, военная часть номер 6945 была зарегистрирована 30 июля этого года в оккупированном преступной армией РФ Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133.
Подчеркивается, что именно по этому адресу размещаются промышленные мощности крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.
Журналисты добавляют, что доступ к информации о руководителе воинской части закрыт, однако удалось узнать об учредителе.
Журналисты отмечают, что таким образом фактически российские оккупанты пытаются предоставить легитимный статус пребыванию военных оккупационной армии РФ на территории захваченной станции.
Что происходит на территории ЗАЭС
Глава горсовета оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов отмечает, что в настоящее время на территории ЗАЭС находится около тысячи военных оккупационной армии РФ, имеющих на вооружении среди прочего фугасное оружие.
Также на станции работают несколько тысяч сотрудников, нанятых компанией, связанной с российским "Росатомом".
По словам Орлова, все шесть атомных реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки, который, по его мнению, является "самым опасным способом закрытия реактора".
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