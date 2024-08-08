По информации представителей Центра журналистских расследований, российские оккупанты зарегистрировали создание воинской части для росгвардии в оккупированном Энергодаре в Запорожской области, рядом с захваченной ЗАЭС.

Что известно о создании Россией воинской части росгвардии на территории ЗАЭС

По информации журналистов, военная часть номер 6945 была зарегистрирована 30 июля этого года в оккупированном преступной армией РФ Энергодаре по адресу ул. Промышленная, 133.

Подчеркивается, что именно по этому адресу размещаются промышленные мощности крупнейшей в Европе Запорожской АЭС.

Журналисты добавляют, что доступ к информации о руководителе воинской части закрыт, однако удалось узнать об учредителе.

Права учредителя выполняет федеральная служба войск национальной гвардии России, – подчеркивают расследователи со ссылкой на документы. Поделиться

Журналисты отмечают, что таким образом фактически российские оккупанты пытаются предоставить легитимный статус пребыванию военных оккупационной армии РФ на территории захваченной станции.

Что происходит на территории ЗАЭС

Глава горсовета оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов отмечает, что в настоящее время на территории ЗАЭС находится около тысячи военных оккупационной армии РФ, имеющих на вооружении среди прочего фугасное оружие.

Автомобиль представителей МАГАТЭ на ЗАЭС

Также на станции работают несколько тысяч сотрудников, нанятых компанией, связанной с российским "Росатомом".

Сотрудник АЭС, отказывающийся подписать договор с оператором, — компанией, принадлежащей российскому атомному концерну "Росатом", больше не имеет права на территорию АЭС. Сейчас есть 2 тысячи квалифицированных работников, заключивших контракт с компанией "Росатом". Сейчас россияне ищут кадры. Сейчас они наняли еще 2 тыс. сотрудников. Но это не квалифицированные работники, – объясняет Орлов в интервью немецкому изданию Taz. Поделиться

По словам Орлова, все шесть атомных реакторов станции сейчас находятся в состоянии холодной остановки, который, по его мнению, является "самым опасным способом закрытия реактора".