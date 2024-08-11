ЗСУ взяли у полон десятки бойовиків "Ахмата" у Курській області — відео

Увечері 11 серпня проєкт “Хочу жить” повідомив, що українські сили змогли суттєво поповнити обмінний фонд під час боїв на російській Курщині. Цього разу в полон до ЗСУ потрапили бойовики “Ахмата”.

Українські воїни знову “вполювали” десятки полонених у Курській області

А ось і ті, кому матері покинутих російських строковиків повинні “дякувати” насамперед. Рейдові групи наловили цих кадировців глибоко в тилу від кордону. Поширити

Як зазначають українські воїни, “ахматівці” намагалися втекти, щоб уникнути потрапляння в полон, оскільки Рамзан Кадиров колись заявив, що бійці “Ахмата” в полон не здаються.

Як іронічно зазначає проєкт “Хочу жить”, це дійсно так, адже вони постійно знаходяться в тилу, однак цього разу події на Курщині розвивалися так динамічно, що вони просто не встигли вчасно зреагувати та втекти.

Ба більше, бойовики “Ахмата” навіть не намагалися чинити опір ЗСУ.

Як показує досвід колишніх обмінів, це дуже правильне рішення, оскільки російські переговорники з обмінів кадировців забирають найперше. Поширити

Прорив ЗСУ у Курську область — останні подробиці

Уночі 11 серпня з’явилася інформація про те, що Збройні сили України зайшли в Мартинівку та намагаються там закріпитися.

Окрім того, під контроль українських сил також перейшла Гордіївка.

Фото: скриншот

За словами російських воєнкорів, станом на 11 серпня, окрім Махновки, збройні сили Росії втратили контроль над Плехово.

Воєнний рос-осінтер також підтверджує втрату Плехового, а також початок боїв в околицях Борків і Спального, що знаходяться східніше.

Відомо достеменно, що Гуєво не контролюється російськими окупантами.

Також з’явилася інформація, що селище Меловой на півдні від Суджі теж могло перейти під контроль ЗСУ.