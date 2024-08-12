Китай відреагував на наступ ЗСУ у Курській області РФ
Категорія
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Китай відреагував на наступ ЗСУ у Курській області РФ

Китай відреагував на наступ ЗСУ у Курській області РФ
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Джерело:  МЗС Китаю

У Китаї закликали всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації. Таким чином вони відреагували на наступ ЗСУ в Курську.

Головні тези:

 

 

  • Президент України заявив про витискання війни на територію агресора внаслідок подій у Курській області
  • Бойові дії у Курській області спонукали Китай закликати до дотримання трьох принципів деескалації та підтримувати політичне врегулювання.

Китай відреагував на бої у Курській області

Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною, — заявив в МЗС.

Окрім цього речник відомства додав, що Пекін й надалі підтримуватиме контакт з міжнародною спільнотою та відіграватиме конструктивну роль у просування політичного врегулювання "української кризи".

Що відомо про наступ ЗСУ на Курщині

6 серпня росіяни повідомили про спроби України прорватися на територію Курської області.

8 серпня російське Міноборони підтвердило просування українських військових у двох районах Курської області РФ і заявило, що перекинуло до кордону резерви й обстрілює ЗСУ з авіації.

Міністерство оборони РФ вранці 9 серпня випустило заяву про обстановку в Курській області, де визнало, що українські сили на околицях Суджі. 

10 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зокрема, щодо витискання війни на територію агресора.

12 серпня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков оголосив про початок евакуації населення прикордонного Краснояружського району через активність ЗСУ на кордоні.

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