Китай отреагировал на наступление ВСУ в Курской области РФ

В Китае призвали все стороны придерживаться трех принципов деэскалации ситуации. Таким образом, они отреагировали на наступление ВСУ в Курске.

Китай отреагировал на бои в Курской области

Китайская сторона призывает все стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: зона боевых действий не должна расширяться, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и не допускать провокаций, ведущих к усилению огня любой стороной, — заявил в МИД. Поделиться

Кроме этого, спикер ведомства добавил, что Пекин и в дальнейшем будет поддерживать контакт с международным сообществом и будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования "украинского кризиса".

Что известно о наступлении ВСУ на Курщине

6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.

8 августа российское Минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что опрокинуло к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.

Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.

10 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, о вытеснении войны на территорию агрессора.

12 августа губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил о начале эвакуации населения приграничного Краснояружского района из-за активности ВСУ на границе.