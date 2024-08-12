Китай отреагировал на наступление ВСУ в Курской области РФ

В Китае призвали все стороны придерживаться трех принципов деэскалации ситуации. Таким образом, они отреагировали на наступление ВСУ в Курске.
Главные тезисы
- Китай призывает все стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации в Курской области.
- Китай обещает поддерживать контакт с международным сообществом и способствовать политическому урегулированию “украинского кризиса”.
- Российское Минобороны подтвердило наступление украинских военных в Курской области.
Китай отреагировал на бои в Курской области
Кроме этого, спикер ведомства добавил, что Пекин и в дальнейшем будет поддерживать контакт с международным сообществом и будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования "украинского кризиса".
Что известно о наступлении ВСУ на Курщине
6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.
8 августа российское Минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что опрокинуло к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
10 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, о вытеснении войны на территорию агрессора.
12 августа губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил о начале эвакуации населения приграничного Краснояружского района из-за активности ВСУ на границе.
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