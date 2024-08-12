Китай отреагировал на наступление ВСУ в Курской области РФ
Категория
Мир
Дата публикации

Китай отреагировал на наступление ВСУ в Курской области РФ

Китай отреагировал на наступление ВСУ в Курской области РФ
Читати українською
Источник:  МИД Китая

В Китае призвали все стороны придерживаться трех принципов деэскалации ситуации. Таким образом, они отреагировали на наступление ВСУ в Курске.

Главные тезисы

  • Китай призывает все стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации в Курской области.
  • Китай обещает поддерживать контакт с международным сообществом и способствовать политическому урегулированию “украинского кризиса”.
  • Российское Минобороны подтвердило наступление украинских военных в Курской области.

Китай отреагировал на бои в Курской области

Китайская сторона призывает все стороны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно: зона боевых действий не должна расширяться, не следует допускать эскалации вооруженного конфликта и не допускать провокаций, ведущих к усилению огня любой стороной, — заявил в МИД.

Кроме этого, спикер ведомства добавил, что Пекин и в дальнейшем будет поддерживать контакт с международным сообществом и будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования "украинского кризиса".

Что известно о наступлении ВСУ на Курщине

6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области.

8 августа российское Минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что опрокинуло к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.

Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.

10 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, в частности, о вытеснении войны на территорию агрессора.

12 августа губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил о начале эвакуации населения приграничного Краснояружского района из-за активности ВСУ на границе.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Прорыв ВСУ в Курскую область. Как развиваются события в регионе
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ взяли в плен десятки боевиков "Ахмата" в Курской области — видео
Ахмат
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ продолжают продвигаться в Курской области
Военный ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?