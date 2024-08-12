Украинские военные в Курской области на юге России уже роют окопы на подконтрольных территориях и готовятся к продолжительному противостоянию.

Что известно о подготовке ВСУ обороны на подконтрольных территориях в Курской области

По информации журналистов издания, на территории Курской области планируется оставить как минимум корпус из части пяти бригад численностью до 2 тыс. военных и еще один отдельный батальон в составе 400 человек.

Украинцы роют траншеи. Ожидая позиционную войну вдоль или вблизи существующей линии фронта, россияне тоже окапываются, - отмечают авторы материала. Поделиться

Подчеркивается, что обе стороны противостояния пытаются усилить собственные позиции.

Украинские военные не прекращают наступления, а российские оккупанты имеют возможности для проведения контратак.

Военные ВСУ

Но это означает, что стабилизация линии фронта и долгосрочная украинская оккупация части Курской области – в повестке дня – также говорится в материале. Поделиться

Для строительства укреплений обе стороны стали использовать промышленные экскаваторы.

Как разворачивается наступление ВСУ в Курской области

Как отмечается в материале издания The Wall Street Journal, неожиданный прорыв и наступление ВСУ в Курской области проявило уязвимость преступного кремлевского режима диктатора Владимира Путина.

Журналисты подчеркивают, что военно-политическое руководство Украины столкнулось с дилеммой, стоит ли перебрасывать дополнительные силы для усиления наступления в Курской области, поскольку дополнительные силы критически необходимы на востоке Украины, где российские оккупанты продолжают продвижение на Донбассе и Харьковщине.

Через несколько дней украинским военным удалось продвинуться на несколько десятков километров по территории Курской области.

Возможно, я сейчас в том же положении, что и не понимающий рядовой зачем ему держать окоп. Но 1 тыс человек здесь очень нужны, – объясняет командир украинского батальона, который держит оборону в районе Покровска. Поделиться

В материале издания отмечается, что конечная цель украинского наступления Курской области остается до конца неясной.

Российские отчеты свидетельствуют, что быстрое продвижение Украины было достигнуто благодаря использованию средств радиоэлектронной борьбы для выведения из строя российских средств связи и помощи украинским войскам в мероприятии на российскую территорию на быстроходной бронетехнике при поддержке ударных беспилотников и систем противовоздушной обороны. Украина получила точку опоры, которую она использует, чтобы отправить разведывательные группы для поиска дальнейших слабых мест, которые можно использовать, и выдвинуть артиллерийские системы, которые могут глубоко ударить в тыл России, - объясняют авторы материала. Поделиться

Вблизи города Рыльска украинскими военными была разбита колонна армии РФ, которая двигалась к зоне боевых действий.

При этом военно-политическое руководство страны-агрессорки продолжает врать о якобы отвержении украинских военных из приграничной зоны на Курщине.

Это удар по Путину. Конечно, мне нравится видеть, что мы попадаем в их колонну. Если так будет продолжаться несколько дней, я скажу, что это было очень полезно, - отмечает офицер одного из подразделений ВСУ, ведущих боевые действия в районе Временного Яра Донецкой области. Поделиться

По оценке США одной из причин Украины для начала вторжения было прерывание российских линий поставок на северный фронт в Харькове.

Кроме того, ВСУ захватили десятки пленных, которых можно обменять.

Украина также продемонстрировала смелость и умение тайно планировать и проводить сложные наступательные операции.

Этим нападением они полностью изменили стратегический нарратив, убежден подполковник армии США в отставке Джон Нагл. Поделиться

По его мнению, военная логика наступательной операции украинских военных в Курской области выглядит очень сомнительно, поскольку ВСУ испытывают огромное давление со стороны российских окупантов на критических участках фронта на востоке Украины.

Нагл считает, что в целом проведение этой операции является сигналом США, где в ноябре должны состояться президентские выборы.

Украинцы хотят обратить внимание на это вторжение. Они говорят, что у украинцев еще есть борьба, – объясняет американский военный в отставке. Поделиться

По словам американских чиновников, в Вашингтоне нет слишком больших волнений по поводу эскалации ситуации из-за наступления ВСУ в Курской области.

Однако ряд американских чиновников опасаются, что действия украинских военных в Курщине могут побуждать преступное кремлевское руководство к более жесткому ответу.

По словам военного аналитика из Вены Франца-Штефана Гади, дальнейшее развитие ситуации в Курщине будет зависеть от наличия резервов у сторон и оперативности их развертывания.

Аналитик подчеркивает, что Украина будет вынуждена перебросить в Курскую область дополнительные силы для сохранения динамики.

В то же время российские оккупанты могут прибегнуть к быстрым контратак, пользуясь преимуществами в живой силе и огневой мощи.

По мнению Гади, главная проблема этой операции заключалась в том, что она не меняет основных линий фронта на востоке Украины, где оккупанты хоть и медленно, но продвигаются, поскольку преобладают ВСУ в вооружении и живой силе.

Операция в Курске требует значительных ресурсов, особенно в личном составе пехоты, которая может быть более остро нужна в других местах, – убежден аналитик. Поделиться

Офицеры бригад на Востоке поставили под вопрос целесообразность бросать силы для нападения на Россию, несмотря на надежду, что это может отвлечь российские силы от этого фронта.