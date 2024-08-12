Украинские военные в Курской области на юге России уже роют окопы на подконтрольных территориях и готовятся к продолжительному противостоянию.
Главные тезисы
- Украинские военные активно готовятся к длительной битве в Курской области, роют окопы и строят оборону на подконтрольных территориях.
- Ситуация на юге России осложняется усилением позиций украинских и российских войск, подготовкой к позиционной войне в данном регионе.
- Конфликт в Курской области привлекает внимание мирового сообщества, вызывает размышления об устойчивости линии фронта и возможном развитии событий.
- Наступление ВСУ в Курской области продемонстрировало уязвимость российского режима, вызвало дилемму военно-политического руководства Украины и сигнализировало о дальнейших действиях.
- Эффективное использование технических средств и тактических приемов войны позволило Украине изменить стратегический нарратив конфликта в регионе.
Что известно о подготовке ВСУ обороны на подконтрольных территориях в Курской области
По информации журналистов издания, на территории Курской области планируется оставить как минимум корпус из части пяти бригад численностью до 2 тыс. военных и еще один отдельный батальон в составе 400 человек.
Подчеркивается, что обе стороны противостояния пытаются усилить собственные позиции.
Украинские военные не прекращают наступления, а российские оккупанты имеют возможности для проведения контратак.
Для строительства укреплений обе стороны стали использовать промышленные экскаваторы.
Как разворачивается наступление ВСУ в Курской области
Как отмечается в материале издания The Wall Street Journal, неожиданный прорыв и наступление ВСУ в Курской области проявило уязвимость преступного кремлевского режима диктатора Владимира Путина.
Журналисты подчеркивают, что военно-политическое руководство Украины столкнулось с дилеммой, стоит ли перебрасывать дополнительные силы для усиления наступления в Курской области, поскольку дополнительные силы критически необходимы на востоке Украины, где российские оккупанты продолжают продвижение на Донбассе и Харьковщине.
Через несколько дней украинским военным удалось продвинуться на несколько десятков километров по территории Курской области.
В материале издания отмечается, что конечная цель украинского наступления Курской области остается до конца неясной.
Вблизи города Рыльска украинскими военными была разбита колонна армии РФ, которая двигалась к зоне боевых действий.
При этом военно-политическое руководство страны-агрессорки продолжает врать о якобы отвержении украинских военных из приграничной зоны на Курщине.
По оценке США одной из причин Украины для начала вторжения было прерывание российских линий поставок на северный фронт в Харькове.
Кроме того, ВСУ захватили десятки пленных, которых можно обменять.
Украина также продемонстрировала смелость и умение тайно планировать и проводить сложные наступательные операции.
По его мнению, военная логика наступательной операции украинских военных в Курской области выглядит очень сомнительно, поскольку ВСУ испытывают огромное давление со стороны российских окупантов на критических участках фронта на востоке Украины.
Нагл считает, что в целом проведение этой операции является сигналом США, где в ноябре должны состояться президентские выборы.
По словам американских чиновников, в Вашингтоне нет слишком больших волнений по поводу эскалации ситуации из-за наступления ВСУ в Курской области.
Однако ряд американских чиновников опасаются, что действия украинских военных в Курщине могут побуждать преступное кремлевское руководство к более жесткому ответу.
По словам военного аналитика из Вены Франца-Штефана Гади, дальнейшее развитие ситуации в Курщине будет зависеть от наличия резервов у сторон и оперативности их развертывания.
Аналитик подчеркивает, что Украина будет вынуждена перебросить в Курскую область дополнительные силы для сохранения динамики.
В то же время российские оккупанты могут прибегнуть к быстрым контратак, пользуясь преимуществами в живой силе и огневой мощи.
По мнению Гади, главная проблема этой операции заключалась в том, что она не меняет основных линий фронта на востоке Украины, где оккупанты хоть и медленно, но продвигаются, поскольку преобладают ВСУ в вооружении и живой силе.
Офицеры бригад на Востоке поставили под вопрос целесообразность бросать силы для нападения на Россию, несмотря на надежду, что это может отвлечь российские силы от этого фронта.
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