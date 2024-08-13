Путин доигрался. Наступление ВСУ в Курщине становится поворотным моментом войны — экскомандующий силами НАТО

Британский полковник в отставке Гемиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы отмечает, что операция Украины в Курской области может стать поворотным моментом в истории РФ, как и первое сражение 1943 года.
Главные тезисы
- Наступление ВСУ на Курщину может стать поворотным моментом в истории России, сравнимым с первым сражением 1943 года.
- Операция Украины в Курской области создает неудобства и угрозу для Путина, вынуждая его отвлекаться на защиту от вторжений и дестабилизируя российское правление.
- Наступление показывает, что Украина способна изменить ситуацию несмотря на неравное количество сил и оружия, вызывая затруднения для России.
Как наступление ВСУ на Курщину повлияет на историю РФ
Нынешний шаг Украины нанесет ущерб Путину по меньшей мере по трем причинам, отметил полковник.
Во-первых, это означает, что Путину придется отвлечь силы для защиты от других вторжений через границу, которые несомненно планируются для того, чтобы еще больше вывести из равновесия российских агрессоров.
Во-вторых, как считает Бреттон-Гордон, курская операция "вызывает глубокое неудобство и может помочь дестабилизировать правление Путина".
В-третьих, добавил автор, вторжение в Курскую область демонстрирует, что Украине не нужно такое же количество людей или оружия, как россиянам, чтобы изменить ситуацию.
Другими словами, победа Украины ни в коем случае не достижима.
По словам полковника, сейчас Западу необходимо обеспечить Украине возможность закрепить тактические успехи в Курске, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.
Украина унизила Путина наступлением на Курщину
Бывший офицер британской армии полковник Ричард Кэмп в колонке для британского издания The Telegraph отмечает, что Украина наступлением на Курщину застала путинский режим врасплох, показав, что она готова к борьбе.
Наступление в Курске также показывает, что даже бои такого масштаба не привлекают Путина к мести Запада, которого так боялись.
Также одной из целей могут быть мирные переговоры. Для Украины оккупация русской территории может быть сильной разменной монетой.
Однако для этого потребуется удерживаться на этой земле, включая пути снабжения, в течение длительного периода против растущих атак с земли и воздуха. По этой причине такой шаг может быть преждевременным.
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