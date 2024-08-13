Путин доигрался. Наступление ВСУ в Курщине становится поворотным моментом войны — экскомандующий силами НАТО

Британский полковник в отставке Гемиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий силами НАТО по быстрому реагированию на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы отмечает, что операция Украины в Курской области может стать поворотным моментом в истории РФ, как и первое сражение 1943 года.

Как наступление ВСУ на Курщину повлияет на историю РФ

Нынешняя операция Украины в Курской области означает, что теперь о нем могут помнить как источник унижения России. И если Запад позволит Киеву воспользоваться своими успехами, он может оказаться местом еще одного поворотного момента в российской истории, — написал Бреттон-Гордон. Поделиться

Нынешний шаг Украины нанесет ущерб Путину по меньшей мере по трем причинам, отметил полковник.

Во-первых, это означает, что Путину придется отвлечь силы для защиты от других вторжений через границу, которые несомненно планируются для того, чтобы еще больше вывести из равновесия российских агрессоров.

Киев добавил дополнительный элемент опасности в российском планировании. Теперь также понятно, что у России нет мобильного резерва, который мог бы закрыть бреши в ее обороне, и, конечно, нет никаких признаков того, что у местных жителей есть желание взять в руки косы и кирки, чтобы замедлить украинское наступление. Поделиться

Во-вторых, как считает Бреттон-Гордон, курская операция "вызывает глубокое неудобство и может помочь дестабилизировать правление Путина".

Кремль не может защитить собственную территорию России, не говоря уже о том, чтобы победить Украину, и впервые этому вопросу, похоже, уделяется значительное внимание ведущим средствам массовой информации, — акцентировал полковник. Поделиться

В-третьих, добавил автор, вторжение в Курскую область демонстрирует, что Украине не нужно такое же количество людей или оружия, как россиянам, чтобы изменить ситуацию.

Другими словами, победа Украины ни в коем случае не достижима.

По словам полковника, сейчас Западу необходимо обеспечить Украине возможность закрепить тактические успехи в Курске, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Украина унизила Путина наступлением на Курщину

Бывший офицер британской армии полковник Ричард Кэмп в колонке для британского издания The Telegraph отмечает, что Украина наступлением на Курщину застала путинский режим врасплох, показав, что она готова к борьбе.

Наступление в Курске также показывает, что даже бои такого масштаба не привлекают Путина к мести Запада, которого так боялись.

Это может побудить Байдена ослабить ограничения использования оружия в России, которые были основным препятствием для украинских операций. Мы снова увидели этот страх, когда началась атака на Курск, и американцы утверждали, что это застигло их врасплох. Это далеко не правдоподобно, учитывая тесную интеграцию Украины с НАТО, а также возможность разведки США, — подчеркивает Кемп. Поделиться

Также одной из целей могут быть мирные переговоры. Для Украины оккупация русской территории может быть сильной разменной монетой.

Однако для этого потребуется удерживаться на этой земле, включая пути снабжения, в течение длительного периода против растущих атак с земли и воздуха. По этой причине такой шаг может быть преждевременным.