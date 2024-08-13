По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, наступление ВСУ в Курской области демонстрирует, что российские территории, которые она использует для поддержки войны против Украины, не прикосновены.

Что в ОП говорят о целях наступления ВСУ в Курской области

Это война без правил ведения войны... Россия использует свои территории для расположения артиллерии, РСЗО, небольших авиационных баз, пусковых установок для баллистики для масштабных ударов по гражданскому населению другой страны, отмечает Подоляк. Поделиться

Он подчеркнул, что власти страны-агрессорки почему-то убеждены, что ее территории обладают неприкосновенностью и никто не сможет разрушить инфраструктуру развязанной Кремлем преступной войны на территории России.

Советник руководителя ОП добавил, что наступление украинских военных также демонстрирует, что есть только два пути завершения развязанной Россией войны против Украины.

Первый: разрушение той инфраструктуры войны сухопутными операциями. Это именно то, что в силах Украины и что нужно для обязательной защиты населения Украины в приграничных областях, - подчеркивает Подоляк. Поделиться

Вторым вариантом он назвал удары дальнобойным оружием по стратегическим объектам и целям оккупационной армии РФ в глубине российской территории.

Второй: нанесение дальнобойных ударов в глубину России. Масштабных и регулярных. Но для этого нужно много ракет и окончательный отказ от неформальных запретов использовать эти ракеты по территории РФ, отмечает советник руководителя ОП. Поделиться

Что говорят аналитики по поводу наступления ВСУ на Курщине

По словам соучредителя и исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла в эфире телемарафона, украинские военные проводят очень важную операцию в Курской области.

То, что война перешла на территорию России – очень важно, это огромные репутационные потери для нее. Это определенное, возможно, будет протормаживание со сближением с тем же Тегераном, Пхеньяном. Потому что это показывает слабость режима, – подчеркивает аналитик. Поделиться

Бронетехника ВСУ

Он отметил, что российским оккупантам придется считаться с фактом перенесения войны на их территорию и опрокидывать резервы по направлениям фронта в Украине.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы они начали опрокидывать свою основную группировку "Центр", которая штурмует Покровское направление. Но россияне будут стараться не делать этого до последнего, – убежден Жмайло. Поделиться

Он добавил, что по имеющейся информации, пока российские оккупанты перебрасывают в Курскую область резервы с оккупированных территорий на юге Украины.

В частности, речь идет о 810 бригаде ЧФ РФ, которая уже была переброшена на Курщину.

Аналитик также отметил, что из разбитой украинскими военными на Курщине группировки "Север", российские оккупанты пытаются формировать новые отряды и задачей остановить и ограничить дислокацию украинских военных в Курской области.

Кроме того, как отмечает аналитик, руководство страны-агрессорки также пытается формировать подразделения терробороны и даже мобилизует для этого работников крупных промышленных предприятий.

Общественное возмущение, которое уже есть в РФ, нарушение военной логистики – это то, что нам нужно, чтобы перевернуть ситуацию на свой лад. И, наконец, я надеюсь, что мы добьемся того, что хотя бы эта летняя наступательная компания россиян будет свернута, - убежден Жмайло. Поделиться

Он подчеркнул, что очень важно, что мы не воюем с россиянами "лоб в лоб", а предпринимаем асимметричные действия, нестандартные шаги и походки.

Это очень важная операция. Это ассиметричный ответ на войну России. Это мы перевернули ту игру, в которую с нами играли русские, перевернули их шахматную доску. Они подтягивали резервы, выставляли более многочисленные силы и передавливали нас на восточном фланге, где-то двигаясь в среднем по 400 метров в день. Мы, конечно, могли бы эти свои резервы бросить на усиление восточного направления, но россияне все равно выставили больше людей, большие резервы, больше боеприпасов. А это асимметричный ответ – мы переносим войну на их территорию, – объясняет аналитик. Поделиться

Он отметил, что в России уже действительно началась паника на фоне наступления ВСУ в Курщине.

Россия внутри очень быстро сыпется. И это показал бунт Пригожина. Небольшие силы от 5 до 20 тыс. военных тогда поставили на уши всю Россию – из Москвы начало бежать руководство, начали рыть окопы. То есть, государственный аппарат сразу начинает сыпаться в них. Поэтому это очень важная операция (о Курской операции) и последствия ее еще будут новые и новые, – подчеркнул Жмайло. Поделиться

По словам аналитика, благодаря действиям в Курской области уже определенным образом произошло облегчение в зоне боевых действий в Харьковской области, ведь наступление ВСУ на Курщине сломал логистику окупантов на том направлении.

С отдельных направлений в Украине россияне опрокидывают резервы на свою территорию.

Наша задача сейчас – это максимум охватить территории нашими действиями, чтобы россияне вынуждены были более многочисленные силы стягивать сюда, чтобы локализовать этот прорыв, – объясняет Жмайло. Поделиться

Говоря о том, как дальше будут развиваться события, он сказал, что могут быть разные сценарии, но говорить о качестве реальных и стопроцентных прогнозов сейчас сложно.