По словам советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, наступление ВСУ в Курской области демонстрирует, что российские территории, которые она использует для поддержки войны против Украины, не прикосновены.
Главные тезисы
- Наступление ВСУ в Курской области демонстрирует важность перенесения войны на территорию России и оказывает давление на оккупантов.
- Аналитики отмечают важность операции в Курской области для облегчения ситуации на других направлениях фронта и уничтожения логистики окупантов.
- Цели наступления включают разрушение инфраструктуры войны сухопутными операциями и нанесение ударов по стратегическим объектам оккупационной армии РФ.
- Действия ВСУ вызывают панику внутри России, вынуждая российские власти мобилизовать ресурсы для локализации конфликта и формировать подразделения терробороны.
- Аналитики подчеркивают важность асимметричных действий Украины ведущих к переносу войны на территорию противника и вызыванию общественного возмущения в России.
Что в ОП говорят о целях наступления ВСУ в Курской области
Он подчеркнул, что власти страны-агрессорки почему-то убеждены, что ее территории обладают неприкосновенностью и никто не сможет разрушить инфраструктуру развязанной Кремлем преступной войны на территории России.
Советник руководителя ОП добавил, что наступление украинских военных также демонстрирует, что есть только два пути завершения развязанной Россией войны против Украины.
Вторым вариантом он назвал удары дальнобойным оружием по стратегическим объектам и целям оккупационной армии РФ в глубине российской территории.
Что говорят аналитики по поводу наступления ВСУ на Курщине
По словам соучредителя и исполнительного директора Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрия Жмайла в эфире телемарафона, украинские военные проводят очень важную операцию в Курской области.
Он отметил, что российским оккупантам придется считаться с фактом перенесения войны на их территорию и опрокидывать резервы по направлениям фронта в Украине.
Он добавил, что по имеющейся информации, пока российские оккупанты перебрасывают в Курскую область резервы с оккупированных территорий на юге Украины.
В частности, речь идет о 810 бригаде ЧФ РФ, которая уже была переброшена на Курщину.
Аналитик также отметил, что из разбитой украинскими военными на Курщине группировки "Север", российские оккупанты пытаются формировать новые отряды и задачей остановить и ограничить дислокацию украинских военных в Курской области.
Кроме того, как отмечает аналитик, руководство страны-агрессорки также пытается формировать подразделения терробороны и даже мобилизует для этого работников крупных промышленных предприятий.
Он подчеркнул, что очень важно, что мы не воюем с россиянами "лоб в лоб", а предпринимаем асимметричные действия, нестандартные шаги и походки.
Он отметил, что в России уже действительно началась паника на фоне наступления ВСУ в Курщине.
По словам аналитика, благодаря действиям в Курской области уже определенным образом произошло облегчение в зоне боевых действий в Харьковской области, ведь наступление ВСУ на Курщине сломал логистику окупантов на том направлении.
С отдельных направлений в Украине россияне опрокидывают резервы на свою территорию.
Говоря о том, как дальше будут развиваться события, он сказал, что могут быть разные сценарии, но говорить о качестве реальных и стопроцентных прогнозов сейчас сложно.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-