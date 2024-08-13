За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, наступ ЗСУ у Курській області демонструє, що російські території, які вона використовує для підтримки війни проти України, не є недоторканими.

Що в ОП кажуть про цілі наступу ЗСУ у Курській області

Це війна без правил ведення війни... Росія використовує свої території для розташування артилерії, РСЗВ, невеликих авіаційних баз, пускових установок для балістики для масштабних ударів по цивільному населенню іншої країни, - зазначає Подоляк. Поширити

Він підкреслив, що влада країни-агресорки чомусь переконана, що її території мають недоторканість і ніхто не зможе зруйнувати інфраструктуру розв’язаної Кремлем злочинної війни на території Росії.

Радник керівника ОП додав, що наступ українських військових також демонструє, що є лише два шляхи завершення розв’язаної Росією війни проти України.

Перший: руйнування тієї інфраструктури війни сухопутними операціями. Це саме те, що в силах України і що потрібно для обов'язкового захисту населення України у прикордонних областях, - наголошує Подоляк. Поширити

Другим варіантом він назвав удари далекобійною зброєю по стратегічних об’єктах і цілях окупаційної армії РФ вглибині російської території.

Другий: завдання далекобійних ударів у глибину Росії. Масштабних і регулярних. Але для цього потрібно багато ракет та остаточна відмова від неформальних заборон використовувати ці ракети по території РФ, - зазначає радник керівника ОП. Поширити

Що кажуть аналітики стосовно наступу ЗСУ на Курщині

За словами співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла в ефірі телемарафону, українські військові проводять дуже важливу наступальну операцію у Курській області.

Те, що війна перейшла на територію Росії – це дуже важливо, це величезні репутаційні втрати для неї. Це певне, можливо, буде прогальмовування зі зближенням з тим же Тегераном, Пхен’яном. Бо це показує слабкість режиму, - підкреслює аналітик. Поширити

Бронетехніка ЗСУ

Він зазначив, що російським окупантам доведеться рахуватись з фактом перенесення війни на їхню територію і перекидати резерви з напрямків фронту в Україні.

Звісно нам би хотілось, щоб вони почали перекидати своє основне угрупування "Центр", яке штурмує Покровський напрямок. Але росіяни будуть намагатися не робити цього до останнього, - переконаний Жмайло. Поширити

Він додав, що за наявною інформацією, поки російські окупанти перекидають у Курську область резерви з окупованих територій на півдні України.

Зокрема, мова йде про 810 бригаду ЧФ РФ, яку вже було перекинуто на Курщину.

Аналітик також зазначив, що з розбитого українськими військовими на Курщині угруповання "Сєвєр", російські окупанти намагаються формувати нові загони і завданням зупинити та обмежити дислокацію українських військових у Курській області.

Окрім цього, як зазначає аналітик, керівництво країни-агресорки також намагається формувати підрозділи тероборони і навіть мобілізує для цього працівників великих промислових підприємств.

Суспільне збурення, яке є вже в РФ, порушення військової логістики – це те, що нам потрібно, щоб перевернути ситуацію на свій лад. І врешті-решт, я сподіваюся, що ми доб’ємося того, що хоча б оця літня наступальна компанія росіян буде згорнута, - переконаний Жмайло. Поширити

Він підкреслив, що дуже важливо, що ми не воюємо з росіянами "лоб в лоб", а вживаємо асиметричні дії, нестандартні кроки і ходи.

Це дуже важлива операція. Це асиметрична відповідь на війну Росії. Це ми перевернули ту гру, у яку з нами грали росіяни, перевернули їхню шахову дошку. Вони підтягували резерви, виставляли більш чисельні сили і передавлювали нас на східному фланзі, десь рухаючись в середньому по 400 метрів в день. Ми, звісно, могли б ці свої резерви кинути на посилення східного напрямку, але росіяни все одно виставили б більше людей, більші резерви, більше боєприпасів. А це асиметрична відповідь - ми переносимо війну на їх територію, - пояснює аналітик. Поширити

Він зазначив, що у Росії вже дійсно почалась паніка на тлі наступу ЗСУ на Курщині.

Росія всередині дуже швидко сиплеться. І це показав бунт Пригожина. Невеликі сили від 5 до 20 тис військовиків тоді поставили на вуха всю Росію – з Москви почало тікати керівництво, почали рити окопи. Тобто державний апарат відразу починає сипатися в них. Тому це дуже важлива операція (про Курську операцію) і наслідки її ще будуть нові й нові, - підкреслив Жмайло. Поширити

За словами аналітика, завдяки діям у Курській області вже певним чином відбулось полегшення у зоні бойових дій на Харківщині, адже наступ ЗСУ на Курщині зламав логістику окупантів на тому напрямку.

З окремих напрямків в Україні росіяни перекидують резерви на свою територію.

Наше завдання зараз – це максимум охопити території нашими діями, щоб росіяни змушені були більш численні сили стягувати сюди, щоб локалізувати цей прорив, - пояснює Жмайло. Поширити

Говорячи про те, як далі будуть розвиватись події, він сказав, що можуть бути різні сценарії, але говорити про якість реальні і стовідсоткові прогнози зараз важко.