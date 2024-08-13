За словами радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, наступ ЗСУ у Курській області демонструє, що російські території, які вона використовує для підтримки війни проти України, не є недоторканими.
Головні тези:
- Радник керівника Офісу Президента озвучив цілі наступу ЗСУ у Курській області, який демонструє важливість змінення перебігу війни на території Росії.
- Аналіз аналітиків показує, що українські війська проводять важливу наступальну операцію, руйнуючи логістику окупантів і змушуючи їх перекидати резерви.
- Дії ЗСУ на Курщині викликають паніку в середині Росії, що дозволяє українським військам використовувати асиметричні стратегії та перенести війну на територію супротивника.
- Аналітик Дмитро Жмайло зазначив, що максимальна охопленість території РФ військовими діями з боку ЗСУ змусить російську сторону стягувати більше сил для локалізації конфлікту.
- Хоча шляхи подальшого розвитку подій є непередбачуваними, наступ ЗСУ у Курській області має значущі наслідки для розвитку ситуації на сході України.
Що в ОП кажуть про цілі наступу ЗСУ у Курській області
Він підкреслив, що влада країни-агресорки чомусь переконана, що її території мають недоторканість і ніхто не зможе зруйнувати інфраструктуру розв’язаної Кремлем злочинної війни на території Росії.
Радник керівника ОП додав, що наступ українських військових також демонструє, що є лише два шляхи завершення розв’язаної Росією війни проти України.
Другим варіантом він назвав удари далекобійною зброєю по стратегічних об’єктах і цілях окупаційної армії РФ вглибині російської території.
Що кажуть аналітики стосовно наступу ЗСУ на Курщині
За словами співзасновника та виконавчого директора Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла в ефірі телемарафону, українські військові проводять дуже важливу наступальну операцію у Курській області.
Він зазначив, що російським окупантам доведеться рахуватись з фактом перенесення війни на їхню територію і перекидати резерви з напрямків фронту в Україні.
Він додав, що за наявною інформацією, поки російські окупанти перекидають у Курську область резерви з окупованих територій на півдні України.
Зокрема, мова йде про 810 бригаду ЧФ РФ, яку вже було перекинуто на Курщину.
Аналітик також зазначив, що з розбитого українськими військовими на Курщині угруповання "Сєвєр", російські окупанти намагаються формувати нові загони і завданням зупинити та обмежити дислокацію українських військових у Курській області.
Окрім цього, як зазначає аналітик, керівництво країни-агресорки також намагається формувати підрозділи тероборони і навіть мобілізує для цього працівників великих промислових підприємств.
Він підкреслив, що дуже важливо, що ми не воюємо з росіянами "лоб в лоб", а вживаємо асиметричні дії, нестандартні кроки і ходи.
Він зазначив, що у Росії вже дійсно почалась паніка на тлі наступу ЗСУ на Курщині.
За словами аналітика, завдяки діям у Курській області вже певним чином відбулось полегшення у зоні бойових дій на Харківщині, адже наступ ЗСУ на Курщині зламав логістику окупантів на тому напрямку.
З окремих напрямків в Україні росіяни перекидують резерви на свою територію.
Говорячи про те, як далі будуть розвиватись події, він сказав, що можуть бути різні сценарії, але говорити про якість реальні і стовідсоткові прогнози зараз важко.
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