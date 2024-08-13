ВСУ разбили чеченские подразделения "Ахмат" в Курской области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ разбили чеченские подразделения "Ахмат" в Курской области

Чеченский батальон "Ахмат"
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Источник:  online.ua

Бойцы 225-й ОШБ подтвердили уничтожение подразделения чеченских наемников "Ахмат" на территории Курской области.

Главные тезисы

  • Украинские войска успешно разгромили чеченское подразделение "Ахмат" в Курской области, продемонстрировав высокий уровень организации и координации действий.
  • Российская армия вынуждена адаптироваться к асимметричным действиям украинских сил, что может привести к дальнейшему обострению конфликта на границах.
  • Прогнозируется активизация военных действий на территории Курской области, где Украина намерена масштабировать свое присутствие и перейти к маневренной обороне.
  • Главком ВСУ Александр Сырский успешно организовал наступление в Курской области, переиграв главу Генштаба РФ.
  • Украинские войска активно готовятся к обороне, создавая инженерные заграждения, что делает невозможным активное использование авиации противника.

Что известно об уничтожении украинскими военными чеченских наемников из "Ахмата" на Курщине

В частности, представители преслужбы бригады обнародовали фото с паспортами ликвидированных чеченских наемников из подразделения "Ахмат".

Сейчас сложно точно определить, кто из бойцов был ликвидирован (визуальная идентификация осложнена состоянием тел), а кто отступил с поля боя, но важно, чтобы люди знали их имена, - отмечают в бригаде.

Первыми о ликвидации чеченских наемников из подразделения "Ахмат" сообщили аналитики мониторингового портала DeepState.

Что известно о других успехах украинских военных в наступлении на Курщине

По словам военного аналитика, бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева в комментарии для Radio NV, главком ВСУ Александр Сырский проведением наступления в Курской области фактически переиграл соперника - главу генштаба страны-агрессорки Валерия Герасимова.

И здесь возникает вопрос: а может ли российская армия где-то отыскать несколько десятков тысяч личного состава для того, чтобы лишить украинского военного присутствия территорию Курской области? Ведь, обратите внимание, здесь и сейчас украинская армия, кроме проведения определенных рейдово-розыскных действий, выполняет мероприятия по инженерным фортификациям — готовятся окопы, блиндажи, долговременные огневые точки, создается инженерное заграждение в виде противопехотных и противотанковых минных полей. А это значит, что "этот дождь надолго", - отмечает военный аналитик.

Селезнев обратил внимание на высокий уровень организации украинского наступления на Курщине.

Это невероятный уровень слаженности и обеспечения — артиллерийская поддержка, радиоэлектронная борьба, устойчивая связь, системы противовоздушной обороны делают невозможным активное использование врагом авиационной компоненты с той интенсивностью, на которую он способен, и часто дававшая ему преимущество на поле боя, - убеждает аналитик.

При этом он не исключает, что подобные процессы начнут происходить на территории Белгородской или Брянской областей РФ, "а может где-то в Ростовской области произойдет какая-то неожиданность для российского Генштаба, или на юге Украины — на юге Херсонщины или в оккупированном Крыму".

В любом случае, сейчас российская армия вынуждена рефлексировать на асимметричные действия украинского войска. И я уверен в том, что дальше будет больше. Враг сейчас находится на перепутье. Есть определенные предварительные планы, которые летят кувырком, а есть реалии на поле боя, которые сейчас в корне отличаются от того, что было еще 10 суток назад. Пользуясь этим окном возможностей (а я думаю, что оно еще продлится минимум неделю), думаю, что украинские силы еще создадут немало проблем на территории Курской области в рамках масштабирования нашего плацдарма. А дальше, вероятнее всего, перейдут к маневренной обороне, чтобы уже в рамках этих действий максимально выхолощать и без того в определенной степени ограниченный потенциал российских сил и средств, - подчеркнул эксперт.

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