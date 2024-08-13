В любом случае, сейчас российская армия вынуждена рефлексировать на асимметричные действия украинского войска. И я уверен в том, что дальше будет больше. Враг сейчас находится на перепутье. Есть определенные предварительные планы, которые летят кувырком, а есть реалии на поле боя, которые сейчас в корне отличаются от того, что было еще 10 суток назад. Пользуясь этим окном возможностей (а я думаю, что оно еще продлится минимум неделю), думаю, что украинские силы еще создадут немало проблем на территории Курской области в рамках масштабирования нашего плацдарма. А дальше, вероятнее всего, перейдут к маневренной обороне, чтобы уже в рамках этих действий максимально выхолощать и без того в определенной степени ограниченный потенциал российских сил и средств, - подчеркнул эксперт.