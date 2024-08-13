Бойцы 225-й ОШБ подтвердили уничтожение подразделения чеченских наемников "Ахмат" на территории Курской области.
Главные тезисы
- Украинские войска успешно разгромили чеченское подразделение "Ахмат" в Курской области, продемонстрировав высокий уровень организации и координации действий.
- Российская армия вынуждена адаптироваться к асимметричным действиям украинских сил, что может привести к дальнейшему обострению конфликта на границах.
- Прогнозируется активизация военных действий на территории Курской области, где Украина намерена масштабировать свое присутствие и перейти к маневренной обороне.
- Главком ВСУ Александр Сырский успешно организовал наступление в Курской области, переиграв главу Генштаба РФ.
- Украинские войска активно готовятся к обороне, создавая инженерные заграждения, что делает невозможным активное использование авиации противника.
Что известно об уничтожении украинскими военными чеченских наемников из "Ахмата" на Курщине
В частности, представители преслужбы бригады обнародовали фото с паспортами ликвидированных чеченских наемников из подразделения "Ахмат".
Первыми о ликвидации чеченских наемников из подразделения "Ахмат" сообщили аналитики мониторингового портала DeepState.
Что известно о других успехах украинских военных в наступлении на Курщине
По словам военного аналитика, бывшего пресс-секретаря Генштаба ВСУ Владислава Селезнева в комментарии для Radio NV, главком ВСУ Александр Сырский проведением наступления в Курской области фактически переиграл соперника - главу генштаба страны-агрессорки Валерия Герасимова.
Селезнев обратил внимание на высокий уровень организации украинского наступления на Курщине.
При этом он не исключает, что подобные процессы начнут происходить на территории Белгородской или Брянской областей РФ, "а может где-то в Ростовской области произойдет какая-то неожиданность для российского Генштаба, или на юге Украины — на юге Херсонщины или в оккупированном Крыму".
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