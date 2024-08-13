ЗСУ розбили чеченські підрозділи "Ахмат" у Курській області
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ розбили чеченські підрозділи "Ахмат" у Курській області

Чеченський батальйон "Ахмат"
Джерело:  online.ua

Бійці 225-ої ОШБ підтвердили знищення підрозділу чеченських найманців "Ахмат" на території Курської області. 

Головні тези:

  • Українські війська знищили чеченський підрозділ “Ахмат” у Курській області, показавши високий рівень організації та координації дій.
  • Наступ українських військ на Курщині під керівництвом головкома ЗСУ Олександра Сирського демонструє перевагу над противником.
  • Російська армія змушена адаптуватися до асиметричних дій українських сил, що може призвести до подальших конфліктів на кордонах.
  • Українські сили мають намір масштабувати свою присутність у Курській області та переходити до маневреної оборони для вихолощування потенціалу російських сил та засобів.
  • Прогнозується подальше загострення конфлікту на кордонах та активізація військових дій на території Курської області з обох сторін.

Що відомо про знищення українськими військовими чеченських найманців з “Ахмату” на Курщині

Зокрема, представники преслужби бригади оприлюднили фото із паспортами ліквідованих чеченських найманців з підрозділу “Ахмат”.

Зараз складно точно визначити, кого з бійців було ліквідовано (візуальне ідентифікування ускладнене станом тіл), а хто відступив з поля бою, але важливо, щоб люди знали їх імена, - зазначають у бригаді.

Першими про ліквідацію чеченських найманців з підрозділу “Ахмат” повідомили аналітики моніторингового порталу DeepState.

Що відомо про інші успіхи українських військових у наступі на Курщині

За словами військового аналітика, колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова у коментарі для Radio NV, головком ЗСУ Олександр Сирський проведенням наступу у Курській області фактично переграв суперника - очільника генштабу країни-агресорки Валерія Герасімова.

І тут виникає питання: а чи спроможна російська армія десь відшукати кілька десятків тисяч особового складу для того, щоб позбавити української військової присутності територію Курської області? Адже, зверніть увагу, тут і зараз українська армія, крім проведення певних рейдово-пошукових дій, виконує заходи з інженерних фортифікацій — готуються окопи, бліндажі, довготривалі вогневі точки, створюється інженерне загородження у вигляді протипіхотних та протитанкових мінних полів. А це значить, що "цей дощ надовго, - зазначає військовий аналітик.

Селезньов звернув увагу на високий рівень організації українського наступу на Курщині.

Це неймовірний рівень злагодження та забезпечення — артилерійська підтримка, радіоелектронна боротьба, стійкий зв’язок, системи протиповітряної оборони унеможливлюють активне використання ворогом авіаційної компоненти з тією інтенсивністю, на яку він спроможний, і часто-густо яка давала йому перевагу на полі бою, - переконує аналітик.

При цьому він не виключає, що подібні процеси почнуть відбуватися на території Бєлгородської чи Брянської областей РФ, "а можливо десь в Ростовській області станеться якась несподіванка для російського Генштабу, чи на півдні України — на півдні Херсонщини чи в окупованому Криму".

У будь-якому разі зараз російська армія змушена рефлексувати на асиметричні дії українського війська. І я певен в тому, що далі буде більше. Ворог зараз знаходиться на роздоріжжі. Є певні попередні плани, які летять шкереберть, а є реалії на полі бою, які зараз докорінно відрізняються від того, що було ще 10 діб тому. Користуючись цим вікном можливостей (а я думаю, що воно ще буде тривати щонайменше тиждень), думаю, що українські сили ще створять чимало проблем на території Курської області в рамках масштабування нашого плацдарму. А далі, найімовірніше, перейдуть до маневреної оборони, щоб вже в рамках цих дій максимально вихолощувати і без того певною мірою обмежений потенціал російських сил та засобів, - підкреслив експерт.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Китай відреагував на наступ ЗСУ у Курській області РФ
Китай відреагував на наступ ЗСУ у Курській області РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ готуються до тривалої битви у Курській області
Військові ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Подоляк озвучив цілі наступу ЗСУ у Курській області
Михайло Подоляк

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?