Бійці 225-ої ОШБ підтвердили знищення підрозділу чеченських найманців "Ахмат" на території Курської області.
Головні тези:
- Українські війська знищили чеченський підрозділ “Ахмат” у Курській області, показавши високий рівень організації та координації дій.
- Наступ українських військ на Курщині під керівництвом головкома ЗСУ Олександра Сирського демонструє перевагу над противником.
- Російська армія змушена адаптуватися до асиметричних дій українських сил, що може призвести до подальших конфліктів на кордонах.
- Українські сили мають намір масштабувати свою присутність у Курській області та переходити до маневреної оборони для вихолощування потенціалу російських сил та засобів.
- Прогнозується подальше загострення конфлікту на кордонах та активізація військових дій на території Курської області з обох сторін.
Що відомо про знищення українськими військовими чеченських найманців з “Ахмату” на Курщині
Зокрема, представники преслужби бригади оприлюднили фото із паспортами ліквідованих чеченських найманців з підрозділу “Ахмат”.
Першими про ліквідацію чеченських найманців з підрозділу “Ахмат” повідомили аналітики моніторингового порталу DeepState.
Що відомо про інші успіхи українських військових у наступі на Курщині
За словами військового аналітика, колишнього речника Генштабу ЗСУ Владислава Селезньова у коментарі для Radio NV, головком ЗСУ Олександр Сирський проведенням наступу у Курській області фактично переграв суперника - очільника генштабу країни-агресорки Валерія Герасімова.
Селезньов звернув увагу на високий рівень організації українського наступу на Курщині.
При цьому він не виключає, що подібні процеси почнуть відбуватися на території Бєлгородської чи Брянської областей РФ, "а можливо десь в Ростовській області станеться якась несподіванка для російського Генштабу, чи на півдні України — на півдні Херсонщини чи в окупованому Криму".
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