У будь-якому разі зараз російська армія змушена рефлексувати на асиметричні дії українського війська. І я певен в тому, що далі буде більше. Ворог зараз знаходиться на роздоріжжі. Є певні попередні плани, які летять шкереберть, а є реалії на полі бою, які зараз докорінно відрізняються від того, що було ще 10 діб тому. Користуючись цим вікном можливостей (а я думаю, що воно ще буде тривати щонайменше тиждень), думаю, що українські сили ще створять чимало проблем на території Курської області в рамках масштабування нашого плацдарму. А далі, найімовірніше, перейдуть до маневреної оборони, щоб вже в рамках цих дій максимально вихолощувати і без того певною мірою обмежений потенціал російських сил та засобів, - підкреслив експерт.