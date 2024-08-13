За словами речника Ради нацбезпеки США при Білому домі Джона Кірбі, кремлівський диктатор Володимир Путін може припинити злочинну війну проти України заради повернення взятих під контроль українськими військовими територій у Курській області.

У Білому домі зробили пропозицію Путіну щодо вирішення ситуації із наступом ЗСУ на Курщині

Кірбі зазначив, що заяви представників країни-агресорки про нібито координацію західними країнами наступу ЗСУ у Курській області є чистою пропагандою і брехнею.

Це війна Путіна проти України, і якщо йому щось не подобається, якщо його щось не влаштовує, є дуже просте рішення – хай забирається під три чорти з України та припиняє війну, - зазначив Кірбі. Поширити

Він підкреслив, що саме Росія почала війну проти України і Україна змушена була захищатись.

За його словами, тільки Росія наразі перебуває у стані війни з Україною.

Як наступ ЗСУ у Курській області зламав всі наративи Кремля щодо війни проти України

У матеріалі видання The New York Times, що від прикордонного поста злочинної армії РФ у Курській області після початку наступу ЗСУ залишились самі лише руїни, бродячі собаки та покинуті митні декларації.

Російські військові та прикордонники масово втекли із початком наступу українських військових.

Українська бронетехніка безперешкодно прорвала кордон, прикриваючи потік піхоти.

Військові ЗСУ

Натомість кілька днів тому начальник Генштабу Росії заявив, що атаку було відбито.

На кордоні розкидані уламки програної битви: рештки росіян, кульові гільзи та скинуті бронежилети.

У матеріалі видання зазначається, що масштабний наступ на територію Курської області був важливим моментом у війні для України.

ЗСУ легко прорізали слабко захищений кордон, просунувшись на десятки км у глиб Росії та змінивши історію війни після похмурого року.

Наразі, як зазначається, у Курській області українськими військовими захоплено щонайменше понад 2 десятки населених пунктів.

Журналісти бачили, як бортові платформи тягнули в Україну пошкоджені MaxxPro.

Обабіч кілька будинків зруйновані російськими авіаційними бомбами, що свідчить про жорстокі повітряні атаки.

Для України багато ризиків. Наступ має на меті змусити Росію відвернути війська від запеклої боротьби на східному Донбасі, чого досі не відбулося, і отримати важіль впливу на мирних переговорах, хоча вони не заплановані. Питання, чи зможе Україна утримувати російську землю достатньо довго для досягнення цих стратегічних цілей, залишається відкритим, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Україна готувалася таємно. Густе літнє листя в дубово-кленових лісах ховало важку техніку. Вигадані навчання приховували пересування військ.

Солдати розійшлися та ночували в покинутих будинках.

Лише в останній момент, за словами заступника командира української бригади, навіть старшим офіцерам повідомили про наступ.

Був дуже жорсткий ліміт тих, хто знав про план нападу. І все-таки, коли новини поширювалися особовим складом, армія покладалася на розсуд своїх солдатів.

Стратегія полягала в тому, щоб швидко прорвати оборону на кордоні та маневрувати на дорогах, блокуючи російські контратаки та використовуючи переваги пагорбистого ландшафту в цій частині Росії, який перемежовується болотами та озерами, що обмежує можливості росіян рухатися дорогами.