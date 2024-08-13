По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, кремлевский диктатор Владимир Путин может прекратить преступную войну против Украины ради возвращения взятых под контроль украинскими военными территорий в Курской области.

В Белом доме сделали предложение Путину по разрешению ситуации с наступлением ВСУ на Курщине

Кирби отметил, что заявления представителей страны-агрессорки о якобы координации западными странами наступления ВСУ в Курской области являются чистой пропагандой и ложью.

Это война Путина против Украины, и если ему что-то не нравится, если его что-то не устраивает, есть очень простое решение – пусть забирается ко всем чертям из Украины и прекращает войну, - отметил Кирби. Поделиться

Он подчеркнул, что именно Россия начала войну против Украины и Украина вынуждена была защищаться.

По его словам, только Россия находится в состоянии войны с Украиной.

Как наступление ВСУ в Курской области сломал все нарративы Кремля по поводу войны против Украины

В материале издания The New York Times, что от пограничного поста преступной армии РФ в Курской области после начала наступления ВСУ остались только руины, бродячие собаки и покинутые таможенные декларации.

Российские военные и пограничники массово скрылись с началом наступления украинских военных.

Украинская бронетехника беспрепятственно прорвала границу, прикрывая поток пехоты.

Военные ВСУ

Несколько дней назад начальник Генштаба России заявил, что атака была отбита.

На границе разбросаны обломки проигранного сражения: остатки россиян, шаровые гильзы и сброшенные бронежилеты.

В материале издания отмечается, что масштабное наступление на территорию Курской области было важным моментом в войне для Украины.

ВСУ легко прорезали слабо защищенную границу, продвинувшись на десятки км в глубь России и сменив историю войны после мрачного года.

В Курской области украинскими военными захвачено по меньшей мере более 2 десятков населенных пунктов.

Журналисты видели, как бортовые платформы тянули в Украину поврежденные MaxxPro.

По обе стороны несколько домов разрушены российскими авиационными бомбами, что свидетельствует о жестоких воздушных атаках.

Для Украины много рисков. Наступление призвано заставить Россию отвлечь войска от ожесточенной борьбы на восточном Донбассе, чего до сих пор не произошло, и получить рычаг влияния на мирных переговорах, хотя они не запланированы. Вопрос, сможет ли Украина удерживать российскую землю достаточно долго для достижения этих стратегических целей, остается открытым, – подчеркивают авторы материала. Поделиться

Украина готовилась тайно. Густые летние листья в дубово-кленовых лесах прятали тяжелую технику. Вымышленные учения скрывали передвижение войск.

Солдаты разошлись и ночевали в заброшенных домах.

Только в последний момент, по словам заместителя командира украинской бригады, даже старшим офицерам сообщили о наступлении.

Был очень жесткий предел тех, кто знал о плане нападения. И все же, когда новости распространялись по личному составу, армия полагалась на усмотрение своих солдат.

Стратегия заключалась в том, чтобы быстро прорвать оборону на границе и маневрировать на дорогах, блокируя российские контратаки и используя преимущества холмистого ландшафта в этой части России, перемежающегося болотами и озерами, что ограничивает возможности русских двигаться по дорогам.