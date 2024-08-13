По словам спикера Совета нацбезопасности США при Белом доме Джона Кирби, кремлевский диктатор Владимир Путин может прекратить преступную войну против Украины ради возвращения взятых под контроль украинскими военными территорий в Курской области.
Главные тезисы
- Белый дом предлагает Путину условия для прекращения военных действий на Курщине и возвращения контролируемых украинскими военными территорий.
- Наступление ВСУ на Курщине показывает слабость российских войск и стремление вытеснить противника из Донбасса.
- Успешная стратегия наступления украинской армии на Курщине основана на маневренности атак и использовании преимуществ ландшафта.
- Инициированное Украиной наступление в Курской области изменяет баланс сил в ходе войны и создает вынужденность защиты со стороны России.
- Украина хочет вытеснить российские силы с Курщины и стремится получить влияние на мирные переговоры в рамках военных действий.
В Белом доме сделали предложение Путину по разрешению ситуации с наступлением ВСУ на Курщине
Кирби отметил, что заявления представителей страны-агрессорки о якобы координации западными странами наступления ВСУ в Курской области являются чистой пропагандой и ложью.
Он подчеркнул, что именно Россия начала войну против Украины и Украина вынуждена была защищаться.
По его словам, только Россия находится в состоянии войны с Украиной.
Как наступление ВСУ в Курской области сломал все нарративы Кремля по поводу войны против Украины
В материале издания The New York Times, что от пограничного поста преступной армии РФ в Курской области после начала наступления ВСУ остались только руины, бродячие собаки и покинутые таможенные декларации.
Российские военные и пограничники массово скрылись с началом наступления украинских военных.
Украинская бронетехника беспрепятственно прорвала границу, прикрывая поток пехоты.
Несколько дней назад начальник Генштаба России заявил, что атака была отбита.
На границе разбросаны обломки проигранного сражения: остатки россиян, шаровые гильзы и сброшенные бронежилеты.
В материале издания отмечается, что масштабное наступление на территорию Курской области было важным моментом в войне для Украины.
ВСУ легко прорезали слабо защищенную границу, продвинувшись на десятки км в глубь России и сменив историю войны после мрачного года.
В Курской области украинскими военными захвачено по меньшей мере более 2 десятков населенных пунктов.
Журналисты видели, как бортовые платформы тянули в Украину поврежденные MaxxPro.
По обе стороны несколько домов разрушены российскими авиационными бомбами, что свидетельствует о жестоких воздушных атаках.
Украина готовилась тайно. Густые летние листья в дубово-кленовых лесах прятали тяжелую технику. Вымышленные учения скрывали передвижение войск.
Солдаты разошлись и ночевали в заброшенных домах.
Только в последний момент, по словам заместителя командира украинской бригады, даже старшим офицерам сообщили о наступлении.
Был очень жесткий предел тех, кто знал о плане нападения. И все же, когда новости распространялись по личному составу, армия полагалась на усмотрение своих солдат.
Стратегия заключалась в том, чтобы быстро прорвать оборону на границе и маневрировать на дорогах, блокируя российские контратаки и используя преимущества холмистого ландшафта в этой части России, перемежающегося болотами и озерами, что ограничивает возможности русских двигаться по дорогам.
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