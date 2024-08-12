Катастрофа для війни Путіна. Зеленський дав визначення операції ЗСУ на Курщині

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 серпня назвав Курську операцію ЗСУ фіналом війни Путіна, який стане для нього та Росії катастрофічним.
Головні тези:
- Зеленський визначив операцію ЗСУ на Курщині як фінал війни Путіна та катастрофу для нього та Росії.
- Президент підтвердив дії ЗСУ на території Курської області й підкреслив серйозність ситуації.
- Україна бореться за свою безпеку та мир та дякує всім, хто підтримує державу у цей важливий історичний період.
- Зобов'язання забезпечити мир та стабільність країни — один з пріоритетів українського лідера.
- Операція ЗСУ на Курщині є важливим кроком до забезпечення безпеки та суверенітету України в умовах військової агресії Росії.
Операція ЗСУ на Курщині прискорить фінал правління Путіна — Зеленський
Зеленський порівняв два “Курська” для Путіна — катастрофу на підводному човні “Курськ” та контрнаступ ЗСУ на Курську область.
Зеленський відзначив, що так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила.
Росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обовʼязково мир забезпечимо.
Президент Зеленський подякував також всім, хто допомагає! Україні.
Зеленський офіційно підтвердив дії ЗСУ на Курщині
Президент Володимир Зеленський 12 серпня вперше заявив, що Збройні сили України проводять військову операцію на території Курської області.
За словами президента, було проведено засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час засідання було заслухано доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо проведення українськими бійцями спецоперації у Курській області.
Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції.
Також під час Ставки головком Олександр Сирський заявив, що під контролем Сил Оборони України знаходиться близько 1 тис кв км Курської області Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-