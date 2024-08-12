Катастрофа для войны Путина. Зеленский дал определение операции ВСУ на Курщине

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 12 августа назвал Курскую операцию ВСУ финалом войны Путина, который станет для него и России катастрофическим.

Операция ВСУ на Курщине ускорит финал правления Путина — Зеленский

Зеленский сравнил два "Курска" для Путина — катастрофу на подводной лодке "Курск" и контрнаступление ВСУ на Курскую область.

Мы видим, как Россия во времена Путина действительно двигается: 24 года назад была катастрофа «Курская» — символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны. Владимир Зеленский Президент Украины

Зеленский отметил, что так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила.

Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно обеспечим мир.

Президент Зеленский поблагодарил также всех, кто помогает! Украина.

Слава всем, кто сражается, кто работает ради Украины! Слава Украине! Поделиться

Зеленский официально подтвердил действия ВСУ на Курщине

Президент Владимир Зеленский 12 августа впервые заявил, что вооруженные силы Украины проводят военную операцию на территории Курской области.

По словам президента, было проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении украинскими бойцами спецоперации в Курской области.

Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

Также во время Ставки главком Александр Сырский заявил, что под контролем Сил Обороны Украины находится около 1 тыс. кв км Курской области России.