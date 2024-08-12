Катастрофа для войны Путина. Зеленский дал определение операции ВСУ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Катастрофа для войны Путина. Зеленский дал определение операции ВСУ на Курщине

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 12 августа назвал Курскую операцию ВСУ финалом войны Путина, который станет для него и России катастрофическим.

Главные тезисы

  • Зеленский назвал операцию ВСУ на Курщине финалом войны Путина и катастрофой для него и России.
  • Украина борется за свою безопасность и мир.
  • Действия ВСУ на территории Курской области признаны президентом необходимыми для обеспечения стабильности страны
  • Президент Зеленский выразил признательность всем, кто поддерживает и помогает Украине в этот сложный период.
  • Операция ВСУ на Курщине ускорит финал правления Путина и демонстрирует решимость Украины защищать свою территорию.

Операция ВСУ на Курщине ускорит финал правления Путина — Зеленский

Зеленский сравнил два "Курска" для Путина — катастрофу на подводной лодке "Курск" и контрнаступление ВСУ на Курскую область.

Мы видим, как Россия во времена Путина действительно двигается: 24 года назад была катастрофа «Курская» — символическое начало его правления; а сейчас видно, что является финалом для него. И тоже Курск. Катастрофа его войны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский отметил, что так всегда бывает с теми, кто презирает людей и любые правила.

Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно обеспечим мир.

Президент Зеленский поблагодарил также всех, кто помогает! Украина.

Слава всем, кто сражается, кто работает ради Украины! Слава Украине!

Зеленский официально подтвердил действия ВСУ на Курщине

Президент Владимир Зеленский 12 августа впервые заявил, что вооруженные силы Украины проводят военную операцию на территории Курской области.

По словам президента, было проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего. Во время заседания был заслушан доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении украинскими бойцами спецоперации в Курской области.

Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции.

Также во время Ставки главком Александр Сырский заявил, что под контролем Сил Обороны Украины находится около 1 тыс. кв км Курской области России.

По его словам, группировки украинских защитников продолжают выполнять поставленные задачи. Бои идут практически по всему фронту. При этом ситуация на поле боя под контролем ВСУ.

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