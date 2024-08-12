Зеленский отрицает потерю Украиной целого поколения из-за войны
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский отрицает потерю Украиной целого поколения из-за войны

Владимир Зеленский
Читати українською
Источник:  УНИАН

По словам президента Владимира Зеленского, развязанная Россией преступная война не сможет лишить Украину целого поколения людей.

Главные тезисы

  • Зеленский уверенно утверждает, что Украина не потеряет целое поколение из-за войны с Россией.
  • Президент акцентирует внимание на необходимости обеспечения безопасности и поддержки украинской молодежи.
  • Правительство планирует внедрение государственных программ с целью поддержки молодежи, в частности, уменьшения вкладов для молодых украинцев на жилье и гранты на малые бизнесы.
  • Ожидается реализация программы поддержки абитуриентов и других образовательных инициатив правительства для молодежи Украины.
  • Зеленский призывает обеспечивать украинцев, особенно молодое поколение, большей уверенностью в жизни, независимо от сложных обстоятельств.

Зеленский отрицает потерю целого поколения украинцев из-за войны

От имени нашего государства я могу пообещать, мне кажется, самое главное: Украина, несмотря на жесткие обстоятельства войны, не будет потерянного из-за войны поколения. Мы завершим эту войну так, как нужно нашей Украине, нашему государству, нашим людям, и вернем безопасность государству, нашей украинской молодежи, — подчеркнул глава государства в рамках выступления на Украинском молодежном форуме "Свободные мечтать".

Глава государства заверил в обеспечении важных и фундаментальных потребностей украинцев.

Наши прекрасные замечательные поколения и уже ваши дети всегда будут иметь в Украине, как реализовать свои таланты, почувствовать себя нужными, прежде всего, Украине, как обеспечить семью, как дать образование детям, — убеждает президент.

Зеленский обещает мощную поддержку украинской молодежи
Владимир Зеленский

Зеленский отметил, что ожидает от правительства максимального внимания ко всем экономическим инициативам, способным реально поддержать государство.

Также я прошу предлагать такие вещи, чтобы украинцы и украинки, особенно наши молодые поколения, чувствовали больше уверенности в жизни. При этом уже сейчас, хоть и война, эта трагедия еще продолжается. Но это важно внедрять именно сейчас, — отмечает президент.

Какие государственные программы уже работают в рамках поддержки молодежи в Украине

Зеленский подчеркнул, что уже существуют государственные программы, которые позволят более активно работать в интересах молодого поколения украинцев.

Первое: в существующей государственной программе есть Осел будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10% и уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа. В нем предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, правоохранителей и 7% годовых для других категорий, — отметил глава государства.

Вместе с тем, для украинцев младше 25 лет заработает новая программа грантов на собственное дело.

Это создание или развитие своего собственного малого бизнеса, и мы начинаем с гранта в 150 тыс. гривен на первые проекты, — объясняет Зеленский.

В-третьих, по его словам, речь идет об образовании и образовательных грантах.

С сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Мы постепенно, с правительством, будем увеличивать наполненность средствами этой и других программ поддержки нашей украинской молодежи, — пообещал Зеленский.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине продлили военное положение и мобилизацию. Зеленский подписал закон
Верховная Рада Украины
В Украине продлили военное положение и мобилизацию. Зеленский подписал закон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина возвращает справедливость. Зеленский заявил о "вытеснении войны" на территорию РФ
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский озвучил количество запущенных РФ по Украине ракет и КАБов за последнюю неделю
Владимир Зеленский
Зеленский озвучил количество запущенных РФ по Украине ракет и КАБов за последнюю неделю

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?