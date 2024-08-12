По словам президента Владимира Зеленского, развязанная Россией преступная война не сможет лишить Украину целого поколения людей.
Главные тезисы
- Зеленский уверенно утверждает, что Украина не потеряет целое поколение из-за войны с Россией.
- Президент акцентирует внимание на необходимости обеспечения безопасности и поддержки украинской молодежи.
- Правительство планирует внедрение государственных программ с целью поддержки молодежи, в частности, уменьшения вкладов для молодых украинцев на жилье и гранты на малые бизнесы.
- Ожидается реализация программы поддержки абитуриентов и других образовательных инициатив правительства для молодежи Украины.
- Зеленский призывает обеспечивать украинцев, особенно молодое поколение, большей уверенностью в жизни, независимо от сложных обстоятельств.
Зеленский отрицает потерю целого поколения украинцев из-за войны
Глава государства заверил в обеспечении важных и фундаментальных потребностей украинцев.
Зеленский отметил, что ожидает от правительства максимального внимания ко всем экономическим инициативам, способным реально поддержать государство.
Какие государственные программы уже работают в рамках поддержки молодежи в Украине
Зеленский подчеркнул, что уже существуют государственные программы, которые позволят более активно работать в интересах молодого поколения украинцев.
Вместе с тем, для украинцев младше 25 лет заработает новая программа грантов на собственное дело.
В-третьих, по его словам, речь идет об образовании и образовательных грантах.
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