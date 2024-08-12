Также я прошу предлагать такие вещи, чтобы украинцы и украинки, особенно наши молодые поколения, чувствовали больше уверенности в жизни. При этом уже сейчас, хоть и война, эта трагедия еще продолжается. Но это важно внедрять именно сейчас, — отмечает президент.