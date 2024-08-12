За словами президента Володимира Зеленського, розв'язана Росією злочинна війна не зможе позбавити Україну цілого покоління людей.
Головні тези:
- Зеленський впевнено стверджує, що Україна не втратить ціле покоління через війну з Росією.
- Президент акцентує на необхідності забезпечення безпеки та підтримки української молоді.
- Уряд планує запровадження державних програм з метою підтримки молоді, зокрема зменшення внесків для молодих українців на житло та гранти на малі бізнеси.
- Очікується реалізація програми підтримки абітурієнтів та інших освітніх ініціатив від уряду для молоді України.
- Зеленський закликає забезпечувати українців, особливо молоде покоління, більшою впевненістю у житті незалежно від складних обставин.
Зеленський заперечує втрату цілого покоління українців через війну
Глава держави запевнив у забезпеченні важливих і фундаментальних потреб українців.
Зеленський зазначив, що очікує від уряду максимальної уваги до усіх економічних ініціатив, які здатні реально підтримати державу.
Які державні програми вже працюють у рамках підтримки молоді в Україні
Зеленський підкреслив, що вже існують державні програми, які дозволять активніше працювати в інтересах молодого покоління українців.
Разом з тим, для українців віком до 25 років запрацює нова програма грантів на власну справу.
По-третє, за його словами, йдеться про освіту та освітні гранти.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-