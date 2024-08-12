Зеленський заперечує втрату цілого покоління українців через війну

Від імені нашої держави я можу пообіцяти, мені здається, найголовніше: Україна попри жорсткі обставини війни не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так як потрібно нашій Україні, нашій державі, нашим людям, і повернемо безпеку державі, нашій українській молоді, - підкреслив глава держави у рамках виступу на Українському молодіжному форумі "Вільні мріяти". Поширити

Глава держави запевнив у забезпеченні важливих і фундаментальних потреб українців.

Наші прекрасні чудові покоління і вже ваші діти завжди матимуть в Україні, як реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними передусім Україні, як забезпечити сім'ю, як дати освіту дітям, - переконує президент. Поширити

Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що очікує від уряду максимальної уваги до усіх економічних ініціатив, які здатні реально підтримати державу.

Також я прошу пропонувати такі речі, щоб українці і українки, особливо наші молоді покоління відчували більше впевненості у житті. При цьому вже зараз, хоч і війна, ця трагедія, ще триває. Але це важливо впроваджувати саме зараз, - наголошує президент. Поширити

Які державні програми вже працюють у рамках підтримки молоді в Україні

Зеленський підкреслив, що вже існують державні програми, які дозволять активніше працювати в інтересах молодого покоління українців.

Перше: в існуючій державній програмі єОселя буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10% і вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій, - зазначив глава держави. Поширити

Разом з тим, для українців віком до 25 років запрацює нова програма грантів на власну справу.

Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з гранту у 150 тис гривень на перші проєкти, - пояснює Зеленський. Поширити

По-третє, за його словами, йдеться про освіту та освітні гранти.