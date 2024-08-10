Україна повертає справедливість. Зеленський заявив про "витискання війни" на територію РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна повертає справедливість. Зеленський заявив про "витискання війни" на територію РФ

Володимир Зеленський
Зеленський

Україна вміє повертати справедливість. Саме це нині роблять українські військові "відтискаючи війну" на територію агресора. Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Українські військові активно відтискають війну на територію країни-агресорки.
  • Головнокомандувач Збройних сил України подає звіти про ситуацію на фронті та успішні дії проти окупаційних військ.
  • Українські військові успішно відстоюють свою територію.
  • Україна показує, що вміє повертати справедливість та гарантує надійний тиск на агресора з метою захисту своїх кордонів.

Україна повертає справедливість — Зеленський

Український президент повідомив, що за сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже кілька разів доповідав йому про ситуацію на фронті.

Щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Він подякував всім військовослужбовцям, які допомагають в цьому.

Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, — тиск на агресора.

Зауважимо, що заява президента була виголошена на фоні подій в Курській області. Україна офіційно не коментувала ситуацію.

Як російські окупанти опинились у пастці на власній території

За словами глави Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, наразі окупаційна армія РФ опинилась у тій самій пастці, яку неодноразово використовувала під час окупації українських територій.

Тимочко підкреслив, що наразі не має офіційного підтвердження того, що на території Курської області діють саме підрозділи Збройних сил України.

Він підкреслив, що заяви типу “це не ми, це ввічливі люди” стали улюбленою тактикою російських воєнних злочинців з армії РФ під час окупації українських територій.

Росіяни нагнітали питання навколо Сумщини, погрожували своїм великим військовим контингентом, заявляючи про готовність 25 тис особового складу до наступу та ще 50 тис в тилу. А коли вони бачили, що наші Збройні Сили підтягуються до кордону в Сумській області, щоб протистояти такій потенційній навалі, то і не помітили, як на їхню територію зайшли невідомі сили. Можливо, сили, які десь дружні Україні, але на даний час не відомі. І виявилося, що немає 25 тис передових штурмовиків, 50 тис в тилу також немає, але є трохи строковиків, від'ємно наступаючих ахматівців та трішки прикордонників, які вирішили не гинути, а здаватися у полон, — наголошує Тимочко.

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