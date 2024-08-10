Україна повертає справедливість. Зеленський заявив про "витискання війни" на територію РФ

Україна вміє повертати справедливість. Саме це нині роблять українські військові "відтискаючи війну" на територію агресора. Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Українські військові активно відтискають війну на територію країни-агресорки.
- Головнокомандувач Збройних сил України подає звіти про ситуацію на фронті та успішні дії проти окупаційних військ.
- Українські військові успішно відстоюють свою територію.
- Україна показує, що вміє повертати справедливість та гарантує надійний тиск на агресора з метою захисту своїх кордонів.
Україна повертає справедливість — Зеленський
Український президент повідомив, що за сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже кілька разів доповідав йому про ситуацію на фронті.
Він подякував всім військовослужбовцям, які допомагають в цьому.
Зауважимо, що заява президента була виголошена на фоні подій в Курській області. Україна офіційно не коментувала ситуацію.
Як російські окупанти опинились у пастці на власній території
За словами глави Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, наразі окупаційна армія РФ опинилась у тій самій пастці, яку неодноразово використовувала під час окупації українських територій.
Тимочко підкреслив, що наразі не має офіційного підтвердження того, що на території Курської області діють саме підрозділи Збройних сил України.
Він підкреслив, що заяви типу “це не ми, це ввічливі люди” стали улюбленою тактикою російських воєнних злочинців з армії РФ під час окупації українських територій.
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