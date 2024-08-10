Україна повертає справедливість. Зеленський заявив про "витискання війни" на територію РФ

Україна вміє повертати справедливість. Саме це нині роблять українські військові "відтискаючи війну" на територію агресора. Про це сказав у вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Україна повертає справедливість — Зеленський

Український президент повідомив, що за сьогодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вже кілька разів доповідав йому про ситуацію на фронті.

Щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Володимир Зеленський Президент України

Він подякував всім військовослужбовцям, які допомагають в цьому.

Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, — тиск на агресора. Поширити

Зауважимо, що заява президента була виголошена на фоні подій в Курській області. Україна офіційно не коментувала ситуацію.

Як російські окупанти опинились у пастці на власній території

За словами глави Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, наразі окупаційна армія РФ опинилась у тій самій пастці, яку неодноразово використовувала під час окупації українських територій.

Тимочко підкреслив, що наразі не має офіційного підтвердження того, що на території Курської області діють саме підрозділи Збройних сил України.

Він підкреслив, що заяви типу “це не ми, це ввічливі люди” стали улюбленою тактикою російських воєнних злочинців з армії РФ під час окупації українських територій.