Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 серпня подякував підрозділам ЗСУ, які беруть у полон російських військових, забезпечуючи поповнення обмінного фонду.

Зеленський заявив про суттєве збільшення фонду полонених

Пишаюся всіма нашими бойовими бригадами і окремо хочу подякувати тим нашим воїнам та нашим підрозділам, які забезпечують поповнення обмінного фонду, беруть окупанта в полон і цим допомагають звільняти наших людей із російського полону. Це надзвичайно важливо та за минулі три доби особливо результативно. Поширити

Він наголосив на необхідності повернути свободу всім українцям, які зараз у російській неволі.

Кремль шантажем намагається зупинити просування ЗСУ у Курській області

Російський пропагандистський канал Mash повідомив, що влада РФ вирішила призупинити обмін полоненими та загиблими між Росією та Україною на невизначений термін. Москва також вигадала черговий привід — нібито атаку ЗСУ на пункт пропуску “Колотилівка”, де останні 2,5 роки проводилися обміни.

Як повідомляє дослідницько-аналітична група InfoLight.UA з посиланням на свої джерела, наразі влада РФ планує використати гуманітарні питання для припинення військової операції ЗСУ, що триває на Курщині.

Mash продовжує стверджувати, що українські військові, мовляв, обстріляли пункт пропуску снарядами, імовірно з танка Т-84У, а також атакували дронами-камікадзе. Внаслідок атаки пункт пропуску нібито згорів вщент.

Однак експерти InfoLight.UA зазначають, що такі дії з боку РФ є кричущим порушенням правил ведення війни та Женевської конвенції:

Росія вкотре намагається маніпулювати гуманітарними питаннями, щоб досягти своїх військових цілей. Використання обміну полоненими як інструменту тиску є неприпустимим і суперечить міжнародному гуманітарному праву. Поширити

Що важливо розуміти, згідно з Женевською конвенцією, сторони конфлікту зобов’язані забезпечувати гуманне поводження з військовополоненими та сприяти їх поверненню, незалежно від ситуації на полі бою.