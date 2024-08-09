Три результативні дні. Зеленський заявив про значне поповнення "обмінного фонду" з РФ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 9 серпня подякував підрозділам ЗСУ, які беруть у полон російських військових, забезпечуючи поповнення обмінного фонду.
Головні тези:
- Зеленський вдячний за поповнення обмінного фонду російськими військовополоненими.
- Кремль стереотипно використовує гуманітарні питання для тиску на Україну в рамках конфлікту на Курщині.
- Використання обміну полоненими Росією як засобу тиску є недопустимим та порушує міжнародне гуманітарне право.
Зеленський заявив про суттєве збільшення фонду полонених
Він наголосив на необхідності повернути свободу всім українцям, які зараз у російській неволі.
Кремль шантажем намагається зупинити просування ЗСУ у Курській області
Російський пропагандистський канал Mash повідомив, що влада РФ вирішила призупинити обмін полоненими та загиблими між Росією та Україною на невизначений термін. Москва також вигадала черговий привід — нібито атаку ЗСУ на пункт пропуску “Колотилівка”, де останні 2,5 роки проводилися обміни.
Як повідомляє дослідницько-аналітична група InfoLight.UA з посиланням на свої джерела, наразі влада РФ планує використати гуманітарні питання для припинення військової операції ЗСУ, що триває на Курщині.
Mash продовжує стверджувати, що українські військові, мовляв, обстріляли пункт пропуску снарядами, імовірно з танка Т-84У, а також атакували дронами-камікадзе. Внаслідок атаки пункт пропуску нібито згорів вщент.
Однак експерти InfoLight.UA зазначають, що такі дії з боку РФ є кричущим порушенням правил ведення війни та Женевської конвенції:
Що важливо розуміти, згідно з Женевською конвенцією, сторони конфлікту зобов’язані забезпечувати гуманне поводження з військовополоненими та сприяти їх поверненню, незалежно від ситуації на полі бою.
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