Чи будуть російські полонені відбудовувати Україну — відео

Дедалі більше російських солдатів здаються в полон українським силам. Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів журналісту online.ua, чи будуть росіян залучати до відбудови України.
Чому ймовірність того, що російські полонені будуть відбудовувати Україну, вкрай низька
За словами Петра Яценка, сьогодні ідея залучення полонених росіян до відбудови нашої країни витає в повітрі.
Однак реалізувати її буде вкрай важко, враховуючи той факт, що зараз між Києвом та Москвою нарешті налагодився процес обмінів.
Попри це, те, чим займаються російські полонені в Україні, все одно масштабується.
До прикладу, вони плетуть меблі.Якщо їх більше, то вони відповідно роблять більше цієї роботи.
Окрім того, є робота по господарці табору, на лісопилці, а також робота, пов'язана з випіканням хліба, з доглядом за тими, хто важко поранений.
Україна готова взяти в полон абсолютно всіх росіян, які будуть здаватися
Як зазначає Петро Яценко, кожний полонений солдат РФ - це десятки збережених життів українців.
Окрім того, що важливо розуміти, російські військові не здавалися б в український полон, якби умови були жахливими.
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