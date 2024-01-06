Чи будуть російські полонені відбудовувати Україну — відео

Дедалі більше російських солдатів здаються в полон українським силам. Керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко розповів журналісту online.ua, чи будуть росіян залучати до відбудови України.

Чому ймовірність того, що російські полонені будуть відбудовувати Україну, вкрай низька

За словами Петра Яценка, сьогодні ідея залучення полонених росіян до відбудови нашої країни витає в повітрі.

Однак реалізувати її буде вкрай важко, враховуючи той факт, що зараз між Києвом та Москвою нарешті налагодився процес обмінів.

Тут питання в тому, що ці люди просто не встигнуть нічого зробити. Вони не є фахівцями в цьому і якість побудови таких речей може бути досить сумнівною. Так само проблематично їх залучати до якихось праць на розборі завалів. Тому що там питання охорони, питання харчування, і це навряд чи теж можливо, тому що є певні вимоги. Поширити

Попри це, те, чим займаються російські полонені в Україні, все одно масштабується.

До прикладу, вони плетуть меблі.Якщо їх більше, то вони відповідно роблять більше цієї роботи.

Окрім того, є робота по господарці табору, на лісопилці, а також робота, пов'язана з випіканням хліба, з доглядом за тими, хто важко поранений.

Україна готова взяти в полон абсолютно всіх росіян, які будуть здаватися

Ми готові насправді полонити і тримати стільки військовослужбовців РФ, скільки готові здатися. Ми знайдемо для цього можливості, знайдемо місця і знайдемо площу. Поширити

Як зазначає Петро Яценко, кожний полонений солдат РФ - це десятки збережених життів українців.

Окрім того, що важливо розуміти, російські військові не здавалися б в український полон, якби умови були жахливими.