Будут ли российские пленные отстраивать Украину — видео
Категория
Украина
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Будут ли российские пленные отстраивать Украину — видео

солдаты РФ
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Источник:  online.ua

Все больше российских солдат сдаются в плен украинским силам. Руководитель пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал журналисту online.ua, будут ли россиян привлекать к восстановлению Украины.

Почему вероятность того, что российские пленные будут отстраивать Украину, крайне низка

По словам Петра Яценко, сегодня идея привлечения пленных россиян к восстановлению нашей страны витает в воздухе.

Однако реализовать ее будет крайне сложно, учитывая тот факт, что сейчас между Киевом и Москвой наконец-то наладился процесс обменов.

Здесь вопрос в том, что эти люди просто не успеют ничего сделать. Они не специалисты в этом и качество построения таких вещей может быть достаточно сомнительной. Также проблематично их привлекать к каким-то работам на разборе завалов. Потому что там вопросы охраны, вопросы питания, и это вряд ли возможно, потому что есть определенные требования.

Тем не менее то, чем занимаются российские пленные в Украине, все равно масштабируется.

К примеру, они плетут мебель. Если их больше, то они соответственно делают больше этой работы.

Кроме того, есть работа по хозяйству лагеря, на лесопилке, а также работа, связанная с выпеканием хлеба, с уходом за тяжело ранеными.

Украина готова взять в плен абсолютно всех россиян, которые будут сдаваться

Мы готовы на самом деле пленить и держать столько военнослужащих РФ, сколько готовы сдаться. Мы найдем для этого возможности, найдем места и найдем площадь.

Как отмечает Петр Яценко, каждый пленный солдат РФ – это десятки сохраненных жизней украинцев.

Кроме того, что важно понимать, российские военные не сдавались бы в украинский плен, если бы условия были ужасными.

Им там промывают мозги и говорят, что украинцы над ними издеваются, но это не так. Тем, кого мы отправляем на обмены, даем им такие визиточки, где написано: ты уже знаешь, какие условия у нас. Если тебя снова бросят на фронт, вот тебе контакт. Просто позвони, сдавайся и ты попадешь в тот же лагерь, ты знаешь, как там. Это отличная мотивация, я считаю.

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