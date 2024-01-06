Будут ли российские пленные отстраивать Украину — видео

Все больше российских солдат сдаются в плен украинским силам. Руководитель пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал журналисту online.ua, будут ли россиян привлекать к восстановлению Украины.
Почему вероятность того, что российские пленные будут отстраивать Украину, крайне низка
По словам Петра Яценко, сегодня идея привлечения пленных россиян к восстановлению нашей страны витает в воздухе.
Однако реализовать ее будет крайне сложно, учитывая тот факт, что сейчас между Киевом и Москвой наконец-то наладился процесс обменов.
Тем не менее то, чем занимаются российские пленные в Украине, все равно масштабируется.
К примеру, они плетут мебель. Если их больше, то они соответственно делают больше этой работы.
Кроме того, есть работа по хозяйству лагеря, на лесопилке, а также работа, связанная с выпеканием хлеба, с уходом за тяжело ранеными.
Украина готова взять в плен абсолютно всех россиян, которые будут сдаваться
Как отмечает Петр Яценко, каждый пленный солдат РФ – это десятки сохраненных жизней украинцев.
Кроме того, что важно понимать, российские военные не сдавались бы в украинский плен, если бы условия были ужасными.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-