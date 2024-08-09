Роспропаганда заявила про зупинку обмінів військовополоненими з Україною

Російський пропагандистський канал Mash повідомив, що влада РФ вирішила призупинити обмін полоненими та загиблими між Росією та Україною на невизначений термін. Москва також вигадала черговий привід — нібито атаку ЗСУ на пункт пропуску “Колотилівка”, де останні 2,5 роки проводилися обміни.

Кремль намагається зупинити просування ЗСУ у Курській області, вдаючись до шантажу

Як повідомляє дослідницько-аналітична група InfoLight.UA з посиланням на свої джерела, наразі влада РФ планує використати гуманітарні питання для припинення військової операції ЗСУ, що триває на Курщині.

Mash продовжує стверджувати, що українські військові, мовляв, обстріляли пункт пропуску снарядами, імовірно з танка Т-84У, а також атакували дронами-камікадзе. Внаслідок атаки пункт пропуску нібито згорів вщент.

Однак експерти InfoLight.UA зазначають, що такі дії з боку РФ є кричущим порушенням правил ведення війни та Женевської конвенції:

Росія вкотре намагається маніпулювати гуманітарними питаннями, щоб досягти своїх військових цілей. Використання обміну полоненими як інструменту тиску є неприпустимим і суперечить міжнародному гуманітарному праву. Поширити

Що важливо розуміти, згідно з Женевською конвенцією, сторони конфлікту зобов’язані забезпечувати гуманне поводження з військовополоненими та сприяти їх поверненню, незалежно від ситуації на полі бою.

InfoLight.UA продовжує відстежувати розвиток подій та перевіряти інформацію з різних джерел.

Що відбувається у Курській області

6 серпня Збройні сили України увійшли на територію Курської області РФ й вступили у бій з російськими загарбниками.

Згодом Міноборони РФ підтвердило факт українського прориву та збрехало, що солдати РФ змогли зупинити просування ЗСУ.

Однак насправді протягом перших двох діб українські сили змогли захопити близько 11 населених пунктів, знищити російський гелікоптер, 2 танки та взяти в полон десятки російських окупантів.

Згідно з даними WarMapper, станом на 9 серпня українські сили контролюють щонайменше 155 км Курської області.

Для порівняння, росіяни контролюють ~150 км² північно-східної частини Харківської області.

Під контроль ЗСУ також перейшла російська газова станція “Суджа”, а також однойменний населений пункт.