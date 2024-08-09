Роспропаганда заявила об остановке обменов военнопленными с Украиной

Российский пропагандистский канал Mash сообщил, что власти РФ решили приостановить обмен пленными и погибшими между Россией и Украиной на неопределенный срок. Москва также придумала очередной повод — якобы атаку ВСУ на пункт пропуска “Колотиловка”, где последние 2,5 года проводились обмены.

Кремль пытается остановить продвижение ВСУ в Курской области, прибегая к шантажу

Как сообщает исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA со ссылкой на свои источники, власти РФ планируют использовать гуманитарные вопросы для прекращения военной операции ВСУ в Курской области.

Mash продолжает утверждать, что украинские военные, мол, обстреляли пункт пропуска снарядами, предположительно из танка Т-84У, а также атаковали дронами-камикадзе. В результате атаки пункт пропуска якобы сгорел дотла.

Однако эксперты InfoLight.UA отмечают, что такие действия со стороны РФ являются вопиющим нарушением правил ведения войны и Женевской конвенции:

Россия снова пытается манипулировать гуманитарными вопросами, чтобы достичь своих военных целей. Использование обмена пленными как инструмента давления недопустимо и противоречит международному гуманитарному праву. Поделиться

Что важно понимать, согласно Женевской конвенции, стороны конфликта обязаны обеспечивать гуманное обращение с военнопленными и способствовать их возвращению независимо от ситуации на поле боя.

InfoLight.UA продолжает отслеживать развитие событий и проверять информацию из разных источников.

Что происходит в Курской области

6 августа Вооруженные силы Украины вошли на территорию Курской области РФ и вступили в бой с российскими захватчиками.

Впоследствии Минобороны РФ подтвердило факт украинского прорыва и соврало, что солдаты РФ смогли остановить продвижение ВСУ.

Однако на самом деле в течение первых двух суток украинские силы смогли захватить около 11 населенных пунктов, уничтожить российский вертолет, 2 танка и взять в плен десятки российских оккупантов.

Согласно данным WarMapper, по состоянию на 9 августа украинские силы контролируют не менее 155 км² Курской области.

Для сравнения, россияне контролируют ~150 км² северо-восточной части Харьковской области.

Под контроль ВСУ также перешла российская газовая станция “Суджа”, а также одноименный населенный пункт.