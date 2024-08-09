Три результативных дня. Зеленский заявил о значительном пополнении "обменного фонда" из РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Три результативных дня. Зеленский заявил о значительном пополнении "обменного фонда" из РФ

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 августа поблагодарил подразделения ВСУ, которые берут в плен российских военных, обеспечивая пополнение обменного фонда.

Главные тезисы

  • Пополнение обменного фонда украинскими подразделениями ВСУ послужило существенным достижением в борьбе за освобождение пленных из России.
  • Использование обмена пленными Россией в качестве средства давления на Украину противоречит международному гуманитарному праву, в частности, Женевской конвенции.
  • Кремль предпринимает попытки остановить продвижение украинских вооруженных сил в Курской области, используя гуманитарные вопросы в своих целях.

Зеленский заявил о существенном увеличении фонда пленных

Горжусь всеми нашими боевыми бригадами и отдельно хочу поблагодарить тех наших воинов и наших подразделений, которые обеспечивают пополнение обменного фонда, берут оккупанта в плен и этим помогают освобождать наших людей из российского плена. Это очень важно и за прошедшие трое суток особенно результативно.

Он подчеркнул необходимость вернуть свободу всем украинцам, которые сейчас в российской неволе.

Кремль шантажом пытается остановить продвижение ВСУ в Курской области

Российский пропагандистский канал Mash сообщил, что власти РФ решили приостановить обмен пленными и погибшими между Россией и Украиной на неопределенный срок. Москва также придумала очередной повод — якобы атаку ВСУ на пункт пропуска Колотиловка, где последние 2,5 года проводились обмены.

Как сообщает исследовательско-аналитическая группа InfoLight.UA со ссылкой на свои источники, в настоящее время власти РФ планируют использовать гуманитарные вопросы для прекращения продолжающейся на Курщине военной операции ВСУ.

Mash продолжает утверждать , что украинские военные, мол, обстреляли пункт пропуска снарядами, предположительно из танка Т-84У, а также атаковали дронами-камикадзе. В результате атаки пункт пропуска якобы сгорел дотла.

Однако эксперты InfoLight.UA отмечают, что такие действия со стороны РФ являются вопиющим нарушением правил ведения войны и Женевской конвенции:

Россия снова пытается манипулировать гуманитарными вопросами, чтобы достичь своих военных целей. Использование обмена пленными как инструмента давления недопустимо и противоречит международному гуманитарному праву.

Что важно понимать, согласно Женевской конвенции, стороны конфликта обязаны обеспечивать гуманное обращение с военнопленными и способствовать их возвращению независимо от ситуации на поле боя.

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